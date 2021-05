A székesfehérvári ellenzék tagadja, hogy feszültség alakult ki a frakción belül

Magyarország nem csinált politikai ügyet a vakcinavásárlásból, ezért hazánkban fordul át először az oltóanyagok piaca keresletiből kínálatira - a külgazdasági és külügyminiszter, miután a Pfizer magyarországi vezérigazgatójával egyeztetett. Szijjártó Péter közölte, a Pfizerrel kötött szerződés 10,8 millió oltóanyagról szól, megérkezett a 20. szállítmány 334 ezer oltóanyaggal, ezzel már több, mint 2,8 millió adag vakcinát szállított le a cég. 726 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 784 837-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 137 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 045 főre emelkedett. Már csaknem 4,1 millió embert beoltottak, közülük 2 millió 157 ezren már a második oltást is megkapták. A regisztrációt és a már védőoltásra regisztráltak időpontfoglalását sürgette a járvány megállításáért és az újabb hullámok elkerüléséért György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Napról napra javulnak a járványügyi adatok, az ország a pandémia harmadik hullámának leszállóágában van, de továbbra is fontos az óvatosság - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Egészségügyi Világszervezet szerint a 60 év alatt kiválóan védi az egészséges embereket a kínai Sinopharm vakcina, sőt akár a különböző betegségben szenvedőket is - mondta Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Karácsony Gergelyre is nagyobb nyomás nehezedik, hogy bejelentse indulását a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán, miután már a DK-s Dobrev Klára is rajthoz állt - írja Magyar Nemzet. Valószínűleg az lesz a miniszterelnök-jelölt, akinek a legerősebb hálózata van. Ez független a személyektől, erőből fog eldőlni - mondta az Igen Szolidaritás Mozgalom alapítója Magyarország élőben című műsorunkban. Szanyi Tibor úgy látja, hogy a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd kitér a megmérkőzés elől, leosztották egymás közt a „placcot”, és így jeleznek a többiek felé. Amíg Gyurcsányék korábban nyíltan harcoltak az oltás ellen, addig most sunyi módszerekkel próbálják aláásni a vakcinákba vetett bizalmat. Másokat lebeszélnek a vakcinákról, miközben a baloldal politikusai beoltatják magukat - közölte a Fidesz. A matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák országszerte. 68 ezren középszinten, több mint ötezren emelt szinten vizsgáztak. Orbán Viktor miniszterelnök és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a modellváltó egyetemeket fenntartó 21 alapítvány kuratóriumi elnökeivel tárgyalt. A modellváltó egyetemek küldetése, hogy Magyarország lokomotívjaiként húzzák előre hazánk gazdaságát, erősítsék versenyképességét - hangsúlyozta Orbán Viktor. Több mint 550 milliárd forintnyi veszteség érte volna Magyarországot a keleti vakcinák nélkül, ezt az összeget sikerült megspórolni - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán. Menczer Tamás hangsúlyozta: a magyar gazdaságot nagy veszteség érte a járvány idején történő zárás miatt, ugyanakkor minél többen oltatják be magukat, annál előbb kaphatják vissza a régi életüket. A járvány miatt a 2022-es költségvetés tervezetének leghangsúlyosabb eleme a gazdaság újraindítása - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta: megőrzi a kormány eddigi értékeit, így a családok védelmének, a gyermeket nevelők támogatásának az idősek megbecsülésének is kiemelt szerep jut a jövő évi költségvetésben. Az állami társaságok stabilitása meghatározó tényező a járvánnyal terhelt gazdaság működőképességének megőrzésében, a gazdaság újraindításában - mondta Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Szijjártó Péter: A járvány ellenére sikerült a tömeges munkanélküliséget megelőzni, és a beruházások mértékét növelni azzal, hogy a 2010-ben választott gazdaságpolitikának megfelelően nem szociális-, hanem beruházási alapon adott támogatást a kormány. „Sikeres volt az előzés a kanyarban” - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az Audi Hungária Zrt. 3,8 milliárd forintból bővíti szerszámgyárát Győrben - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: a kormány 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a fejlesztéshez, amely 700 munkahely megőrzését biztosítja. Megalakult a Magyarországi Drón Koalíció, amelynek célja egy hasonló stratégia kidolgozása, mint amilyent az 5G és a mesterséges intelligencia területén már megalkottak - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A világon 153,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió, a gyógyultaké pedig 89,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a kínai Sinovac Life Sciences biotechnológiai vállalat által a koronavírus ellen kifejlesztett, inaktivált vírust tartalmazó vakcina folyamatos felülvizsgálatát. Az Európai Unió két hét múlva 651 ezer adag vakcinát szállít a nyugat-balkáni országokba a koronavírus ellen. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, kevesebb mint 2500, az előző napinál csaknem 300-zal kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel. A koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozások alóli mentesség bevezetését helyezte kilátásba Florin Citu román miniszterelnök azok számára, akik beoltatják magukat a betegség ellen. Ausztriának sürgősen egyénileg kell oltási igazolványt bevezetnie, mert ennek európai változatára még sokáig várni kell, és az kezdetben valószínűleg amúgy is szövevényes szabályozásokat tartalmaz majd - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. A jobboldali Néppárt győzelmét jelzik az urnazárás után nyilvánosságra hozott közvéleménykutatások a madridi tartományi parlamenti választásokon, ahol várhatóan komoly vereséget szenved Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista pártja. A cseh-orosz diplomáciai konfliktus után belpolitikai botránnyá fajult a dél-morvaországi vrbeticei lőszeraktárban 2014 őszén történt robbantások ügye Csehországban. Jóváhagyta a szlovák parlament a pozsonyi kormány megújított kormányprogramját, és ezzel egyúttal bizalmat szavazott Eduard Heger miniszterelnök kabinetjének - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Az afgán hadsereg visszaverte a radikális iszlamista tálibok offenzíváját a déli Hilmend tartományban - közölte a kabuli védelmi minisztérium. Két rakétát lőttek ki egy iraki légi támaszpontra, ahol amerikai katonák is állomásoznak - közölte az iraki hadsereg. Joe Biden amerikai elnök megemelte a befogadható migránsok létszámát, 62 500-ra módosította az Egyesült Államok menekültek befogadására vonatkozó felső határát. Egy francia felmérés szerint a közvélemény Franciaországban és a nagyobb nyugat-európai országokban is egyre inkább jobbra tolódik. Leszakadt egy metrófelüljáró Mexikóvárosban, legalább tizenöten meghaltak, mintegy hetvenen megsérültek. Tűz ütött ki a kelet-franciaországi Lille-ben, a Szent Péterről és Szent Pálról elnevezett katolikus templomban - jelentette a France3 helyi televíziója. Egy személygépkocsi vezetője Örményes felől Fegyvernek irányába közlekedve elvesztette uralmát járműve felett és az árokba hajtott, a sofőr a helyszínen életét vesztette. A MÁV-START már nemcsak a vakáció idején, hanem előtte egy hónappal sűríti a Balaton partjához tartó járatok indulását: május 17-től a nyári menetrend kezdetéig, június 19-ig előszezoni menetrend szerint közlekednek a vonatok Budapest és a Balaton között. A Sopron Basket 62:54-re nyert a Szekszárd vendégeként a női kosárlabda NB I döntőjének negyedik mérkőzésén, ezzel 3:1-es összesítéssel megnyerte a párharcot. A Szeged házigazdaként 96:92 legyőzte a Falco KC-t, így kiegyenlített a férfi kosárlabda NB I elődöntőjében. A Debrecen is egyenlíteni tudott hazai pályán a férfi kosárlabda NB I elődöntőjében, miután 94:86 legyőzte a Szolnokot. Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - Telekom Veszprém 25:40; Veszprémi KKFT - Dabasi KC VSE 25:21 Valter Attila bekerült a Groupama-FDJ csapat Giro d'Italia-keretébe, így a magyar kerékpáros másodszor indulhat az olasz országúti körversenyen. Dina Márton bekerült az EOLO-Kometa keretébe a szombaton rajtoló Giro d'Italiára, így először indul két magyar ugyanazon a háromhetes országúti kerékpáros körversenyen. Nyártól José Mourinho lesz az AS Roma labdarúgócsapatának vezetőedzője. Észak-Korea a koronavírus-fertőzés veszélye miatt nem akarja elengedni labdarúgó-válogatottját a következő világbajnoki selejtezőkre, Dél-Koreába.