A szcientológusok szerint el akarják lehetetleníteni őket

KORMÁNYSZÓVIVÕ: MEGHÍVÓ AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKNAK A LIBE TEGNAPI DÖNTÉSE KOSSUTH RÁDIÓ. KOVÁCS LÁSZLÓ: A LIBE-DÖNTÉS NEM MÁS, MINT A MIGRÁCIÓ INTÉZMÉNYESÍTÉSE, A KÜLSÕ HATÁROK SZABAD ÁTJÁRHATÓSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSE KOSSUTH RÁDIÓ. EGYMILLIÁRD FT-TAL EMELTÉK A HÁZIORVOSI PRAXIS VÁSÁRLÁSÁRA FORDÍTHATÓ TÁMOGATÁS KERETÉT. VÁLTOZTATÁSI TILALMAT RENDELT EL AZ ÚJBUDAI ÖNKORMÁNYZAT A FENEKETLEN-TÓ MELLETTI TERÜLETRE. AZ ÓRIÁSTELEKRE LAKÓPARK ÉPÜLT VOLNA, LÁZÁR JÁNOS KEHI-VIZSGÁLATOT RENDELT EL AZ INGATLANPANAMA ÜGYÉBEN. LÁZÁR JÁNOS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ FORDUL A CZEGLÉDY-ÜGYBEN. UNIÓS PÉNZBÕL FINANSZÍROZOTT CSATORNABERUHÁZÁSOKRA TETT RÁ TÖBB MINT 4 MRD FT-OT MÉSZÁROS LÕRINC ÉPÍTÕIPARI CÉGE. 300 M FT-TAL DRÁGULT A KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTKÖZPONTJA, EZZEL A SZÁMLA ÖSSZEGE 5,6 MRD FT-RA NÕTT. FELMONDÁST FONTOLGAT SOK BUDAPESTI AUTÓBUSZVEZETÕ A BKV ÁLTAL AZ ÚJ DOLGOZÓKNAK ÍGÉRT 400 EZER FT-OS BÉR MIATT. EKSZ: SZÜKSÉG VAN ÚJ SOFÕRÖKRE A METRÓPÓTLÁSHOZ, DE A BKV-NAK ELÕSZÖR A RÉGI MUNKAVÁLLALÓK BÉRÉT KELLENE RENDEZNI. MAJDNEM MINDEN SZAKTERÜLETRE ELÉRT A MUNKAERÕHIÁNY PROFESSION.HU REKORDMENNYISÉGÛ, 35 EZER ÁLLÁSHIRDETÉST TETTEK FEL A HARMADIK NEGYEDÉVBEN A PROFESSION.HU-RA. A SZÜLÕK IS IGAZOLHATNÁK AZ ISKOLAI HIÁNYZÁSOKAT ENYHÉBB BETEGSÉG ESETÉN A GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETE SZERINT MAGYAR NEMZET. SZIGORODNAK AZ ISKOLAI BUSZOS KIRÁNDULÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK JANUÁR 1-JÉTÕL. KÍNAI, VIETNAMI, INDONÉZ ÉS PAKISZTÁNI VENDÉGMUNKÁSOK DOLGOZHATNAK A MAGYAR ÉPÍTÕIPARBAN 3-5 ÉVEN BELÜL VILÁGGAZDASÁG. KÉPVISELÕHÁZI VÁLASZTÁSOK KEZDÕDNEK DÉLUTÁN CSEHORSZÁGBAN. ABE SINDZÓ NAGYARÁNYÚ GYÕZELMÉT JELZIK ELÕRE A FELMÉRÉSEK A VASÁRNAPI JAPÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON. FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY FÉRFI VARSÓBAN EGY HIVATALI ÉPÜLET ELÕTT, ÁLLAPOTA SÚLYOS. A FÉRFI FELTEHETÕLEG POLITIKAI TILTAKOZÁSKÉNT KÖVETTE EL TETTÉT, KORMÁNYELLENES RÖPLAPOKAT TALÁLTAK KÖRÜLÖTTE. MA FOLYTATÓDIK BRÜSSZELBEN AZ EURÓPAI UNIÓS CSÚCSTALÁLKOZÓ. DONALD TUSK ET-ELNÖK: VALÓDI ESÉLY VAN A FÖLDKÖZI-TENGERI MIGRÁCIÓS ÚTVONAL LEZÁRÁSÁRA. JUNCKER: AZ EB NEM TÁRGYAL AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT 2 GÁZVEZETÉKRÕL OROSZORSZÁGGAL. MEGSZAVAZTA AZ EP A KÖZÖS UNIÓS MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT SZABÁLYOZÓ DUBLINI SZABÁLYOZÁS REFORMTERVEZETÉT. A BREXIT UTÁN IS MARADHATNAK A NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLÕ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK ÍGÉRTE MEG NYÍLT LEVÉLBEN THERESA MAY. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: DECEMBERBEN ELKÉPZELHETÕ A TOVÁBBLÉPÉS A BREXITTÁRGYALÁSOK MÁSODIK SZAKASZÁRA. TÖBB EZER EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ TÜNTETETT ROMÁNIÁBAN A BÉREZÉSI TÖRVÉNY ÉS A TB-RENDSZER TERVEZETT REFORMJA ELLEN. MEGERÕSÍTETTE AZ EB A VIKTOR JANUKOVICS VOLT UKRÁN ÁLLAMFÕ ÉS FIA ELLENI UNIÓS SZANKCIÓKAT. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK VASÁRNAP KOSZOVÓBAN. 11 ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY GHÁNAI MIGRÁNST, AKI ÁPRILISBAN MEGERÕSZAKOLT EGY KEMPINGEZÕT BONN KÖZELÉBEN. SZAVAZÁST TARTHAT A KATALÁN REGIONÁLIS PARLAMENT KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK KINYILVÁNÍTÁSÁRÓL. A SPANYOL KORMÁNY SZOMBATON ÖSSZEÜL, ÉS ELVONHATJA A KATALÁN REGIONÁLIS HATÓSÁGOK JOGKÖREIT. ANTONIO TAJANI EP-ELNÖK: EURÓPÁBAN SENKI NEM FOGJA TÁMOGATNI KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉT. TÖRÖKORSZÁGBAN CSÜTÖRTÖKTÕL ELEGENDÕ A MUFTI, A MUSZLIM TÖRVÉNYMAGYARÁZÓ ELÕTT HÁZASSÁGOT KÖTNI. ÉSZAK-KOREA FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI, MISZERINT "ELKÉPZELHETETLEN CSAPÁS VÁR EGY ELKÉPZELHETETLEN IDÕBEN" AZ USA-RA”. VLAGYIMIR PUTYIN: HA AZ USA FELMONDJA A SZÁRAZFÖLDI RAKÉTÁK FELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉST, MOSZKVA AZONNAL LÉPNI FOG. AZ FBI PEDOFILHÁLÓZATOT GÖNGYÖLÍTETT FEL AZ USA-BAN, 84 GYERMEKET MENTETTEK KI AZ EMBERKERESKEDÕK FOGSÁGÁBÓL. 43 AFGÁN KORMÁNYKATONA MEGHALT TÁLIBOK TÁMADÁSÁBAN KANDAHÁRBAN. 5 ÉV BÖRTÖNT KAPOTT GALAMBOS LAJOS, A GYURCSÁNY-KORMÁNY VOLT TITKOSSZOLGÁLATI VEZETÕJE VESZTEGETÉS ÉS ÁLLAMTITOKSÉRTÉS MIATT MI. ÖT KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB AUTÓBUSZBAN RÖSZKÉNÉL. NEM JOGERÕSEN 5 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK KATONAI TANÁCSA GALAMBOS LAJOS EGYKORI NBH-FÕIGAZGATÓT.