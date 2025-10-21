Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 21. Kedd Orsolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Televíziós vásárlási műsorablak

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A százhalombattai tűzeset kapcsán a Mol mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is

2025. október 21., kedd 10:12 | MTI
tűz Budapesti Értéktőzsde Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomító

A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is - jelentette be a társaság a százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűzzel kapcsolatban kedden délelőtt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

  • A százhalombattai tűzeset kapcsán a Mol mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is

Azt ígérték, hogy folyamatos tájékoztatást adnak a magyarországi üzemanyagellátás helyzetéről, amely egyelőre biztosított. Hozzátették, hogy a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.

A Mol megerősítette, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket - közölte a Mol.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Videón a hatalmas százhalombattai tűz

Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek

Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary szívszorító vallomást tett

Nem nyugszanak a háborúpártiak: a budapesti békecsúcsról rendeznek vitát az EP-ben

Robbie Keane nem hagyta szó nélkül, amit Gróf Dávid csinált a derbin

Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Az NFL-sztár menyasszonyának tökéletes feneke mindenkit megigéz – galéria

Peti webshopja: Ahol a gyűlölet a legkelendőbb termék

További híreink

Peti webshopja: Ahol a gyűlölet a legkelendőbb termék

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

Kijevi napraforgó: Zelenszkij Budapestre jönne tárgyalni? + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen
2
A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?
3
Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata
4
Alice Weidel: Budapest a béke egyetlen helyszíne
5
Kijevi napraforgó: Zelenszkij Budapestre jönne tárgyalni? + videó
6
A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek
7
Robbanás és lángtenger – Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek + videó
8
Dobrev Klára a „brüsszeli magyar kémügy” hullámán lovagolna tovább a várt reflektorfénybe
9
Kínos alku a Fehér Házban: Zelenszkij rakétákért lobbizott, de Trump már a budapesti Putyin-csúcsra készül + videó
10
Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!