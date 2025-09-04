A Századvég szerint ezerforintos benzinár és inflációs robbanás jöhet, ha Magyar Péter terve valóra válik + videó

Az adótervek után újabb el-titkolt elemek derülnek ki a Tisza Párt programjából. A Századvég kiszámolta, mit jelentene Magyar Péterék terve, amely tiltaná az orosz energia-hordozókat. Orosz olaj nélkül egy liter benzin a kutakon 1026 forintba, míg a gázolaj 1051 forintba kerülne. A parlament gazdasági bizottságának elnöke szerint Magyar Péter minden cselekedete belesimulás és alkalmazkodás a brüsszeli politikához.
Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.
