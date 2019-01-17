2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

A Századvég legfrissebb eredményei is szóba kerülnek a Lapzártában

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 18:15

A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása, a márciusi sztrájk és a hétvégi tüntetés, az EP döntései, valamint az ellenzéki ellenállás lesznek a 20:30-kor kezdődő Lapzárta című műsor témái.

 

 

 

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