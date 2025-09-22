A szavazatok 52,2 százalékával a kormánypártok jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi választást + videó

Megosztás itt:

A szavazatok 52,2 százalékával Kozma Lajos, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi választást. A kerület újdonsült képviselője elmondta: azon dolgoznak majd, hogy a korábbi, jobb időszakot visszahozzák.

Kozma Lajos Fidesz-KDNP: "Nagyon kemény munka van, ugye nagyon mélyről kell felhozni Józsefvárost, én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Józsefváros, ami Kocsis Máté és Sára Botond alatt volt, azt fogjuk visszahozni, azért dolgozik a csapatunk."

Kozma Lajos hozzátette: elég volt a balliberális ámokfutásból. Ferencz Orsolya a FIDESZ országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy a jövőben a rend, a köztisztaság és a drogprobléma megoldása lesz a középpontban.