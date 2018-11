A Szávay-felvétel kiszivárogtatása belső leszámolás?

A Szávay-botrány kapcsán a Jobbik egyik képviselője perrel fenyeget. Dull Szabolcs szerint minden politikus számára kellemetlen, amikor magánbeszélgetések kiszivárognak. „Próbálnak ebből a helyzetből kimenekülni, elbújni a felelősség elől. Azt láthatjuk hogy jogi csűrcsavarokkal próbálják megoldani a dolgot, elültetni a botrányt.”

Pindroch Tamás szerint a parlamenti lemondás nem sokat jelent, hisz egy dologról nem mondott le, márpedig a képviselőségről. Rámutatott, hogy egykoron a baloldali ellenzék sokkal nagyobb felháborodással fogadta ezeket az akciókat. „Mesterházy Attila például politikai karanténba szerette volna zárni a pártot. Most azonban ehelyett sokkal lazábban, megengedőbben viszonyulnak Szávay ügyéhez. A Jobbik kiszorításához nem fűződik érdekük, nem akarnak balhét” - állítja Pindroch Tamás.

Vérmérséklet függvénye ki mit akar - véli Dull Szabolcs, ám Szávay politikai jövője szerinte megszűnni látszik. Rámutatott: a Jobbik az egyetlen közösség, ahol az antiszemitizmusnak nincs semmi következménye a párton belül. Az Index újságírója úgy véli, bőven lehet a kiszivárogtatás a párton belüli leszámolás-sorozat része is. „A Szávay-felvétel kiszivárogtatása Szávay István belső befolyásának csökkentését is szolgálhatja, hisz emberei, így testvére és egykori HÖK-ös kollégái egyaránt Vona Gábor közvetlen környezetében is ott voltak. Bőven lehetséges, hogy a néppártosodás következő lépése is következhet, de Sneider Tamásnak mérlegelnie kell, hogy kockáztatja-e a Jobbik további forgácsolódását”.