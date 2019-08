A számvevők vizsgálhatják Zugló gazdálkodását

Fokozódott a migránsok aktivitása az elmúlt időszakban a szerb határszakaszon - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Az elsődleges cél az Európai Bizottság mandátumának lejártáig, hogy a kormány semlegesítse a leköszönő testület bevándorláspárti politikáját - jelentette ki Kovács Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára közölte: az új bizottságtól a magyar kormány azt várja, hogy ne legyen politikai testület. A távozó Európai Bizottság politikája bebetonozására törekszik, ezért támadta meg a magyar törvényeket, amelyek a migráció ellen hatnak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke enyhítheti az unió megosztottságát. Az MSZP-ből kilépő Hunvald Györgyről nem voltak hajlandók beszélni a szocialista politikusok. Korózs Lajos és Ujhelyi István arra hivatkozva kerülték ki a kérdést, hogy sajtótájékoztatójuknak nem párttársuk távozása a témája. Hunvald György bejelentette, hogy 26 év után elhagyja az MSZP-t. Döntését azzal indokolta, hogy bár ő szeretett volna elindulni az októberi önkormányzati választásokon, azt az ellenzéki együttműködésben résztvevő pártok némelyike kizárta. Öntesztet állított össze a költségvetési támogatásban részesülő pártoknak és pártalapítványoknak az Állami Számvevőszék saját működésük és gazdálkodásuk szabályosságának ellenőrzésére - közölte az ÁSZ. A hatékony államnak célszerűnek, eredményesnek és etikusnak kell lennie, a hatékonyságot pedig az állami szférában is mérni kellene - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Jelentős előrelépés történt a foglalkoztatás területén Magyarországon, 2010-hez képest ma mintegy 850 ezerrel többen dolgoznak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újabb 3,5 milliárd forint munkahelyteremtő támogatásra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások, a pénzből 1500 új álláshely is létrejöhet Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Figyelmeztetést adott ki a Magyar Nemzeti Bank a Crypto World Evolutionra, amely piramisjáték egyes jegyeit hordozó terméket reklámoz a közösségi médiában magyar magánszemélyeknek. A kormány döntése alapján 2020 januárjától nő a biológiai eredetű összetevők bekeverési aránya a Magyarországon forgalomba kerülő üzemanyagokban - jelentette be Kaderják Péter államtitkár. Az Erzsébet-táborok minden turnusában azokkal a hivatásokkal ismerkedhetnek meg a táborozók, amelyek biztonságukat szolgálják - mondta Simicskó István kormánybiztos. Több mint 26 ezer látványeffektet használnak az augusztus 20-i esti tűzijátéknál, amelyet a legkorszerűbb speciális szoftver segítségével terveztek - mondta el Kovács Zoltán államtitkár. Magyarország felelősséget visel minden magyarért, éljen bárhol a világban, és ebben nagyon jó partnere a kormánynak a Rákóczi Szövetség – hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Közösen emlékezik meg Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor magyar miniszterelnök augusztus 19-én a Páneurópai Piknik 30. évfordulójáról Sopronban - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Magyarország egyre nagyobb súllyal van jelen Európa és a világ térképén - hangsúlyozta a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár, miután a LOT lengyel légitársaság újabb Budapestről induló járatokat jelentett be. Menczer Tamás közölte: a világ folyamatosan változik, új kihívásokra kell reagálni és ehhez jó közlekedési kapcsolatok kellenek. Sokkolta Németországot a hétfői frankfurti gyilkosság, ezért a belügyminiszter válságtanácskozást hívott össze. Horst Seehofer leszögezte: zéró toleranciát kell hirdetni a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel szemben. Egy eritreai férfi hétfőn a Düsseldorfból érkező gyorsvonat elé lökött egy kisfiút és az édesanyját a frankfurti pályaudvaron - a nőnek sikerült megmenekülnie, a gyermek azonban a helyszínen életét vesztette. A migránsok befogadása a törvények áthágásával történt Németországban – hívta fel a figyelmet a német Alkotmányvédelmi hivatal korábbi elnöke. Hans-Georg Maassen hangsúlyozta: a menekültek 70 százaléka papírok nélkül érkezik, ami illegális. Negyven illegális bevándorlót mentett meg egy csempészcsónakról a Sea-Eye német segélyszervezet mentőhajója Líbia partjainak közelében - közölte a szervezet szóvivője. Németország nem vesz részt az Arab-öböl bejáratánál fekvő Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának biztosítását szolgáló amerikai misszióban - jelentette be Heiko Maas német külügyminiszter. Aggodalmát fejezi ki az Arab-öböl bejáratánál kialakult helyzet miatt Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Több mint negyven nigériai katonát megöltek, illetve megsebesítettek az Iszlám Állam harcosai az afrikai ország északkeleti felében található Borno államban - közölte a terrorszervezet. Az Iszlám Állam terrorszervezet két, a tatárföldi közlekedési infrastruktúra egyik objektuma ellen merényletre készülő hívének elfogásáról számolt be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Észak-Korea ismét két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki, de nem ugyanolyat, mint hat nappal ezelőtt - közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara és a védelmi minisztérium. Nagy-Britannia, Németország és Franciaország az ENSZ BT rendkívüli ülésének összehívását kérte az észak-koreai rakétakilövések miatt. Többévi elutasítás után Izrael engedélyezi a palesztinoknak 700 lakás felépítését az általa felügyelt ciszjordániai „C” övezetben - jelentette a katonai rádió. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer, a Fed 25 bázisponttal 2-2,25 százalékra csökkentette az irányadó dollárkamatsávot. Mexikóban ismét újságírót gyilkoltak meg - a Guerrero Al Instante hírportál igazgatójának holttestét egy elhagyott autó csomagtartójában találták meg. Kína augusztus 1-jei hatállyal megtiltotta állampolgárainak az egyéni utazásokat Tajvanra. Elrendelte a hadsereg bevezetését a Szibériában és a Távol-Keleten pusztító eredőtüzek ellen az orosz elnök. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópálya Budapest és Mogyoród közötti szakaszán vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Frankfurtban elfogták a kőbányai emberölés miatt körözött férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ismét elrendelte a dunai hajóbaleset ügyében a szállodahajó meggyanúsított ukrán kapitányának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A mentelmi jog megszűnését követően lefolytatható a Czeglédy Csaba elleni eljárás - közölte a Szegedi Ítélőtábla. Fokozott ellenőrzést rendelt el a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője csütörtök 0 órától vasárnap 24 óráig. Ideiglenes rendőrőrs működik majd a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején Mogyoródon, a versenypálya melletti parkolóban. Fürjes Balázs nemzetközi sportpályázatokért felelős államtitkár szerint Budapest akár holnap képes lenne újra vizes világbajnokságot rendezni. Az első magyar olimpiai bajnok, Hajós Alfréd sírjának felújítása alkalmából a budapesti Kozma utcai izraelita temetőben megemlékezést tartott a Nemzeti Örökség Intézete.