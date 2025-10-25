A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

Eddig csak a szavakat hallottuk, most láthatjuk a Tisza Párt tetteit. A Nemzeti Meneten a párt szimpatizánsai és szervezői bántalmazták a közmédia stábját. A riportert lökdösték, megütötték, és kitépték a kamerájuk zsinórját. Az ürügy, "nem regisztráltak". A valóság, nem tűrik a kényelmetlen kérdéseket. Hogyan vált az "új erő" erőszakos, sajtóellenes mozgalommá?