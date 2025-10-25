A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó
2025. október 25., szombat 12:20
| Hír TV
Kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén – ez a tény. A Tisza Párt elnöke azonban ezt a kudarcot nem tudja feldolgozni, és hamisított fotókkal próbálja meg átverni a követőit. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ez egy egyértelmű álhírkampány. Videónkban leleplezzük az ellentmondásokat.
Olcsóbb ukrán saláta a dabasi helyett? Jól hangzik? A Tisza Párt terve szerint ez a jövő. Csakhogy az "olcsó" ár mögött bizonytalan minőségű, potenciálisan GMO-s, az EU-ban tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán termékek állnak. A Fidesz szerint a Tisza Párt ezzel tönkretenné a magyar gazdákat és kísérleti nyúlként kezelné a magyar embereket.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Eddig csak a szavakat hallottuk, most láthatjuk a Tisza Párt tetteit. A Nemzeti Meneten a párt szimpatizánsai és szervezői bántalmazták a közmédia stábját. A riportert lökdösték, megütötték, és kitépték a kamerájuk zsinórját. Az ürügy, "nem regisztráltak". A valóság, nem tűrik a kényelmetlen kérdéseket. Hogyan vált az "új erő" erőszakos, sajtóellenes mozgalommá?