Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó

2025. október 25., szombat 12:20 | Hír TV

Kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén – ez a tény. A Tisza Párt elnöke azonban ezt a kudarcot nem tudja feldolgozni, és hamisított fotókkal próbálja meg átverni a követőit. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ez egy egyértelmű álhírkampány. Videónkban leleplezzük az ellentmondásokat.

  • A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó

További híreink

Minden az óraátállításról: múlt, jelen és a bizonytalan jövő Európában

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Shaquille O'Neal 180 ezer dolláros Range Roverét ellopták

Itt a fordulat: tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszok és az amerikaiak

Hoppá! 1000 forintért adja a Lidl a 10 darabos szettet!

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

Lidl: szuper áron lehet a tiéd a 39 részes Parkside készlet

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

További híreink

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban
2
Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó
3
Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról
4
A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét
5
Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára
6
Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen
7
Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó
8
Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó
9
Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó
10
Vasárnap egy órával többet aludhatunk

Legfrissebb híreink

Nem vagyunk kísérleti nyulak! A Fidesz kiakadt a Tisza GMO-s ukrán tervein + videó

Nem vagyunk kísérleti nyulak! A Fidesz kiakadt a Tisza GMO-s ukrán tervein + videó

 Olcsóbb ukrán saláta a dabasi helyett? Jól hangzik? A Tisza Párt terve szerint ez a jövő. Csakhogy az "olcsó" ár mögött bizonytalan minőségű, potenciálisan GMO-s, az EU-ban tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán termékek állnak. A Fidesz szerint a Tisza Párt ezzel tönkretenné a magyar gazdákat és kísérleti nyúlként kezelné a magyar embereket.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

 Eddig csak a szavakat hallottuk, most láthatjuk a Tisza Párt tetteit. A Nemzeti Meneten a párt szimpatizánsai és szervezői bántalmazták a közmédia stábját. A riportert lökdösték, megütötték, és kitépték a kamerájuk zsinórját. Az ürügy, "nem regisztráltak". A valóság, nem tűrik a kényelmetlen kérdéseket. Hogyan vált az "új erő" erőszakos, sajtóellenes mozgalommá?
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!