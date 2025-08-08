A számok is cáfolják Magyar Pétert, ugyanis tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma

Megosztás itt:

Az Otthon start program fix 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egy hónap alatt tízszeresére nőtt a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki a Bankmonitor adataiból. – A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a csok plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást – számol be róla a banki közvetítő az oldalán megjelent cikkben.

Megemlítik, hogy a kormány július 2-án jelentette be, hogy új, kedvezményes hitelt kínál majd az első lakás megvásárlásához, korlátozás nélkül minden magyar állampolgár számára. A fix 3 százalékos hitel maximális összege 50 millió forint. A piaci lakáshitelek jelenleg hat százalék körül mozognak, így nagy könnyítést jelent majd a lakásvásárlók számára, ha szeptembertől elérhetővé válik a kormány által meghirdetett új konstrukció. – A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házasság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó – fogalmaz a Bankmonitor a konstrukcióról.

A hitelkereslet megugrása a szakportál szerint várható volt, azonban a ténylegesen bekövetkezett keresletcunami a legtapasztaltabb bankárokat is meglepheti. – A Bankmonitor.hu-n leadott, valós érdeklődések statisztikái (hitelösszeg, rendelkezésre álló jövedelem, megvásárolni kívánt ingatlan értéke és személyes adatok közlése alapján számszerűsített kereslet) azt mutatják, hogy egyetlen hónap leforgása alatt a lakosság lakáshitelek iránti kereslete közel tízszeresére ugrott (+879%).

Az összvolumen növekedésén belül fontos piaci változás, hogy az év elejéhez viszonyítva közel 20 százalékkal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is – írták.

Ez azt jelenti, hogy habár a konkrét kormányrendelet csak július 31-én jelent meg, az emberek aktívan érdeklődni kezdtek a kormány által biztosított kedvezményes hitel miatt a lakáshitelpiac iránt.

