A szálak összeérnek, az ENSZ-ben és az unióban is ott vannak a bevándorláspártiak

Menczer Tamás hangsúlyozta, bárhol szólalnak fel a kormány politikusai, akár az Európai Unió keretein, akár az ENSZ-ben, a bevándorláspártiak felvonultatják a nehéztüzérségüket. „Az emberi jogi főbiztos és hivatala is támadja Magyarországot, mert fellépett a bevándorlás ellen. Olyan listára teszik rá Magyarországot, amin semmi keresnivalója nincsen” – így az államtitkár. Szerinte a szálak összeérnek, a bevándorláspárti politikusok, dolgozzanak akár az unióban, vagy az ENSZ-ben, támogatják egymást.



A teljes beszélgetés:

Szóba került a beszélgetésben az ukrán-magyar diplomáciai kapcsolat is. Ennek kapcsán azt mondta, arányos válaszlépést ad hazánk, amennyiben Ukrajna kiutasítja a beregszászi magyar konzult. Menzer Tamás hozzátette: hivatalos döntés erről még nem született. Emlékeztetett, Kárpátalján a magyar közösség jogfosztása és megfélemlítése zajlik. Megismételte, a magyar álláspont továbbra is az, hogy a kettős állampolgárság intézménye nem törvénybe ütköző, „nem megy szembe semmivel”. Az államtitkár felidézte, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ-közgyűlésen szót ejtett a nemzeti kisebbségekkel szembeni fellépésről. Menczer Tamás ennek kapcsán hangsúlyozta: úgy vegzálják ott a nemzeti kisebbségeket, így a kárpátaljai magyarságot is, hogy Magyarország már régóta partnere Ukrajnának.