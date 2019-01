A szakszervezetek tárgyalni, nem buktatni akarnak

A régmúltból eredő reflex, hogy a politika rátelepedjen egy munkavállalói kezdeményezésre, és arra sem volt példa régen, hogy egy adott ügy mellé a szakszervezetek teljes egységfrontba tömörüljenek. Palkovics Imre szerint nagy változások szokták kiváltani azt, hogy a szakszervezeti egység létrejöjjön.

„Tíz évvel ezelőtt is a társadalombiztosítás privatizációja részeként volt ilyen akció, és első körben a szakszervezetek szólaltak fel a munka törvénykönyv módosítása kapcsán, s a pártok aludtak. Amikor azonban felébredtek, egyáltalán nem a szakszervezeti törekvéseket csatornázták be saját politikájukba, hanem fordítva: politikájukat akarták ráerőltetni a szakszervezetekre” - véli Palkovics Imre.

A sajtó értesülései szerint a szakszervezetek reménytelennek érzik a küzdelmet jelen formájában, úgy gondolják elbukott küzdelmük, melyet az utcákon vívtak. A tagok és szakszervezetek is nagyon máshogy ítélik meg a helyzetet. A LIGA Szakszervezetek úgy vélik, hogy a munka törvénykönyve jelenlegi módosítása továbbra is elfogadhatatlan, és hosszú távon sem lesz elfogadható. Jelenleg a szakszervezetek helyi szinten kívánnak megoldásokat keresni. Az országos sztrájk mellett azonban más eszközök is léteznek, és a LIGA Szakszervezetek célja a tárgyalások felújítása, és az egyeztetés Mészáros Melinda szerint is.

„A pártok lökdösik a szakszervezeteket egy helyzetbe, és az bizonyosnak tűnik, hogy országos sztrájk azok szerint sem lesz, akik amúgy a radikálisabb eszközök hívei” - mondja Palkovics Imre.

„Ha alul regáljuk a helyzetet az a baj, ha meg engedjük, hogy a politika vegye át a kezdeményező szerepet, az a gyengeségünket mutatja. Egy következő helyzetben immár, amikor pedig szükség lenne az érdek-képviselete, nem leszünk képesek érdemben fellépni” - tette hozzá.