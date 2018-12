A szakszervezetek 15, a munkáltatók csak 5% béremelést akarnak

A munkavállalói oldal 13-15 százalékos emelést tart elfogadhatónak, a munkáltatók viszont csak öt százalékot. A A jövő szerdán lesz még egy egyeztetés, ha akkor sem tudnak megállapodni, a kormány dönti el a vitát. Egy dolgot tudok csak egészen biztosan állítani, hogy a minimálbér jövőre emelkedni fog – mondta Gulyás Gergely. Négy hónap után sem állapodtak meg a munkáltatók és a munkavállalók érdek képviseletei abban, hogy hány százalékkal emelkedjen a minimálbér és a garantált bérminimum. Bár az egyeztetéseken a kormány is jelen van, az emelés mértékét egyelőre nem ő akarja eldönteni.

Az elmúlt években is mi annak örültünk, hogyha a munkaadók és a munkavállalók képviselői meg tudtak egyezni egymással. Ebben az esetben továbbra is azt a garanciát tudjuk vállalni, hogy a kormány az ő egyezségüket jóvá fogja hagyni. Ha nem, akkor kell nekünk dönteni. Ha szükséges, akkor természetesen a kormány döntést fog hozni, de mi azt szeretnénk, hogyha - ahogy az elmúlt években is - több alkalommal, úgy most is a munkaadók és munkavállalók képviselői megegyezésre jutnának egymással A munkavállalói érdekképviselet kétszámjegyű, 13 százalékos minimálbér és 15 százalékos garantált bérminimum emelést szeretne elérni.

A jövő évi költségvetés, állami költségvetésben rögzített 8,8 százalékos keresetkiáramlást is figyelembe vettük, amivel a kormány számol. Tehát ebből indulunk ki. Ez egy általános keresetkiáramlás, ami mögött ugye fogyasztás és a gazdaság egyéb növekedési paraméterei megalapozottak, ahogy láttuk. És a legújabb inflációs előrejelzésekből is kiindulva, ami ugyan most megtorpant, hála istennek, de még mindig három százalék körüli mértékű. Ehhez hozzávesszük a kafetéria elemekből 2-4 százalékos keresetvesztés, reálkereset vesztés éri – mondja Palkovics Imre.

A munkáltatók viszont csak ötszázalékos minimálbér és bérminimum növekedést tudnak elképzelni. További két százalékot pedig akkor, ha a kormány csökkenti a szociális hozzájárulási adót. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint ugyanis a csaknem félmillió kis és középvállalkozás ennél többet nem képes kitermelni. ellenkező esetben csaknem százezer kkv mehet csődbe.

Ebben a két évben nem volt tömeges csődhullám, hála az Jóistennek! A vállalkozások ezt ki tudták termelni, ki bírták - úgy fogalmazhatnám -, hogy volt annyi tartalékjuk, hogy ezt a bérköltségnek az elszakadását, a termelékenységtől, a megtermelt jövedelemtől ki tudták egyensúlyozni. De úgy érzékeljük, a tagoktól való visszajelzés alapján, hogy elfogytak ezek a tartalékok. Tehát nem szabad tovább feszíteni a húrt, úgy mondom, nem szabad elszakadni tovább ilyen mértékben a gazdasági realitásoktól – nyilatkozta Perlusz László a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára.

Jövő szerdán még lesz egyeztetést a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. Ha ekkor sem lesz egyezség, akkor a kormány dönt az emelés mértékéről. Arra már volt példa, hogy december 29-én derült csak ki, hogy mennyi lesz a következő évi emelés.