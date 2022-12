A Szabadság hidat is lezárhatják

Megosztás itt:

A lap megkeresésére a Magyar Autóklub munkatársa elmondta: megfelelő hatástanulmány nélkül nem érdemes ötletelni hidak lezárásával.

Pár nappal ezelőtt, szintén a Magyar Autóklub részéről Kovács Kázmér a Híradó.hu-nak nyilatkozva rámutatott: a közlekedés rendkívül fontos, és ha ezzel problémák adódnának, akkor sokak élete lehetetlenülne el. A szervezet jogi és érdekvédelmi bizottságának elnöke kifejtette, jelenleg hivatalosan több alternatívát is vizsgál a főváros: még a Szabadság híd lezárása is szóba került, de a Magyar Autóklub ezt is ellenzi.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a Magyar Nemzet megkeresésére kifejtette: a Szabadság hídra alapvetően a rajta átmenő villamosok miatt van szükség. Ha viszont rendezvény helyszínéül szolgál, elsősorban nyáron, akkor ideiglenesen le lehet ugyan zárni a hidat, de ebből nem lenne jó rendszert csinálni. Szerinte nincs értelme az átkelőt a személyautó-forgalom számára egyirányúsítani vagy onnan teljesen kitiltani az autókat.