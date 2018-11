A szabad oktatásért demonstráltak Budapesten

2018. NOVEMBER 25., VASÁRNAP ISKOLABUSZ-HÁLÓZATOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AMERIKAI MINTÁRA, A RENDSZERT KÉT ÉVEN BELÜL TERVEZIK ELINDÍTANI. MOK: AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE EZERMILLIÁRDBÓL ORVOSOLHATÓ LENNE. LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉT HÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG. DÖMÖTÖR CSABA: AZ EU-BAN EGY TELJES INTÉZMÉNYRENDSZER VAN KIÉPÜLÕBEN A BEVÁNDORLÁS EGYSZERÛSÍTÉSÉRE PÉNTEK 9. ELÕZETES ÉRTESÍTÉST KÜLD A NAV AZOKNAK, AKIK VALAMILYEN MULASZTÁS MIATT MÁR NEM FELELNEK MEG A KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉG FELTÉTELEINEK. NOVÁK KATALIN: DECEMBER 1-JÉTÕL A KÉTGYERMEKESEK IS IGÉNYBE VEHETIK A 10 MILLIÓ FORINTOS KAMATTÁMOGATOTT HITELT. EMMI: 37 MILLIÁRD FORINT TÖBBLETTÁMOGATÁST KAP AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS ELLENÕRZÉSÉBE FOGOTT AZ ÁSZ MAGYAR IDÕK. 115 ÚJ TÍPUSÚ AUTÓBUSSZAL BÕVÜLT A VOLÁNBUSZ ZRT. FLOTTÁJA MINTEGY 10 MRD FORINT ÉRTÉKBEN, AZ AUTÓBUSZOK 80%-A MAGYAR GYÁRTMÁNY. 5 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. KÖVÉR LÁSZLÓ: A V4 ORSZÁGAI MEGHATÁROZÓ SZEREPET JÁTSZHATNAK AZ EU REFORMJÁBAN. KÖVÉR LÁSZLÓ: AZ EP-VÁLASZTÁSOKON REMÉLHETÕLEG A NEMZETÁLLAMOK EURÓPÁJA GYÕZ. ELÕSZÖR VÁLASZTOTTAK MEG NÕT AZ OSZTRÁK SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ÉLÉRE, PAMELA RENDI-WAGNER SZEMÉLYÉBEN. ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT: EGYRE JOBBAN HASONLÍT AZ UKRÁN ÉS A ROMÁN KISEBBSÉGPOLITIKA. VÁLSÁGHELYZET ALAKULT KI AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRNÁL, TIJUANÁBAN, AZ OTT VÁRAKOZÓ 5000 MIGRÁNS KIMERÍTETTE A VÁROS ERÕFORRÁSAIT. THE WASHINGTON POST: MEXIKÓ BELEEGYEZETT TRUMP MENEKÜLTÜGYI TERVÉBE, A MENEDÉKKÉRÕKNEK MEXIKÓBAN KELL KIVÁRNIUK A BEADVÁNYOK ELBÍRÁLÁSÁT. SZAKÉRTÕ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NEM TUDNÁ FOGADNI A MEXIKÓBAN VÁRÓ KÖZÉP-AMERIKAIAKAT. RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE A FRANCIA TÜNTETÕKKEL PÁRIZSBAN, KÖNNYGÁZT ÉS VÍZÁGYÚT IS BEVETETTEK. AZ EGY HETE TARTÓ TÜNTETÉSSOROZATON MÁR KÉT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB SZÁZAN MEGSEBESÜLTEK. MÁSFÉLMILLIÁRD EURÓNYI MAFFIAVAGYON LEFOGLALÁSÁT KEZDTÉK MEG AZ OLASZ HATÓSÁGOK EGY MAFFIAKLÁN ELLEN FOLYTATOTT ELJÁRÁSBAN. OSDH: A KURD-ARAB MILÍCIA 47 TAGJÁT ÖLTÉK MEG AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET FEGYVERESEI. TERRORTÁMADÁS VESZÉLYE MIATT IDEIGLENESEN ZÁRVA TART A KINSHASAI AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG. AZ AL-KAIDÁHOZ KÖTHETÕ DZSIHADISTA CSOPORT LEGKEVESEBB 30 TAGJÁVAL VÉGEZTEK FRANCIA TERRORELLENES ALAKULATOK MALIBAN. OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTKÉRDÉSEKRÕL TÁRGYALT PÉNTEKEN BELGRÁDBAN KÁSLER MIKLÓS EMMI-MINISZTER. HÁROM HÓNAPOS FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK JANEZ JANSÁT, A SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT ELNÖKÉT KÉT ÚJSÁGÍRÓNÕ BECSMÉRLÉSE MIATT. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT AZ EU NEM FOG FELAJÁNLANI JOBB MEGÁLLAPODÁST A BREXITRÕL. NAGYSZABÁSÚ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KÉSZÜLNEK A BERLINI BREITSCHEID TÉR KARÁCSONYI VÁSÁRÁN, AHOL 2 ÉVE TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZANKCIÓKAT RENDELT EL A DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁHOZ KÖTHETÕ 18 SZAÚDI ÁLLAMPOLGÁRRAL SZEMBEN. NÉMETORSZÁG ÉS DÁNIA UTÁN FINNORSZÁG IS ÚGY DÖNTÖTT, HOGY NEM SZÁLLÍT TÖBB FEGYVERT SZAÚD-ARÁBIÁNAK. TÖBB MINT TÍZ KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY BOSNYÁK FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN, A 28 ÉVES SOFÕRT ÕRIZETBE VETTÉK. BKK: KARBANTARTÁS MIATT VÁLTOZIK A RÁCKEVEI, A GÖDÖLLÕI ÉS A CSÖMÖRI HÉV MENETRENDJE A HÉTVÉGÉN.