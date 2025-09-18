Keresés

2025. 09. 18. Csütörtök Diána napja
A svéd rendőrség adatai szerint 62 ezer tagja van a szervezett bűnözői csoportoknak + videó

2025. szeptember 18., csütörtök 13:04 | HírTV
Svédország Bugnyár Zoltán svéd rendőrség

Svéd lapok tényellenőrzése igazolja a magyar értesüléseket a svédországi erőszakhullámról, valamint a kiskorú bandatagok toborzásáról. A médiumok elismerték, hogy Orbán Viktor állításai igazak, azt támasztják alá a svéd rendőrségi adatok és statisztikák is. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Svédországból.

