A svéd rendőrség adatai szerint 62 ezer tagja van a szervezett bűnözői csoportoknak + videó

Svéd lapok tényellenőrzése igazolja a magyar értesüléseket a svédországi erőszakhullámról, valamint a kiskorú bandatagok toborzásáról. A médiumok elismerték, hogy Orbán Viktor állításai igazak, azt támasztják alá a svéd rendőrségi adatok és statisztikák is. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Svédországból.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nemsokára dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról - erről számolt be a Fidesz európai parlamenti képviselője a harcosok órájában. Deutsch Tamás elmondta: egy olyan előterjesztést tárgyal majd az illetékes bizottság, amely szerint nem függesztenék fel Magyar Péter köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kezdeményezett mentelmi jogát.