A Stop Soros törvény elfogadásával kezdi meg munkáját a kormány

Alkotmánymódosítással kezd a kormány. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter első kormányinfóján bejelentette, hogy a kormány elsőként a Stop Soros elfogadásával kezdi a törvénykezési ciklust. Az alaptörvény mellett módosítják a Büntetőtörvénykönyvet, a rendőrségi törvényt, az államhatárról szóló törvényt, a menedékjogról szóló és szabálysértési törvényt is.

Április végén tárgyalt az Európai Parlament állampolgári-, jogi-, és igazságügyi bizottsága a magyarországi jogállamiságról szóló Judith Sargentini által jegyzett jelentést.

„A jelentés nem csak az európai uniós szabályok végrehajtását vizsgálja egy tagállamban, mert figyelembe vesz jogsértéseket olyan területen is, ahol a tagállam önállóan cselekedhet. Vagyis magában foglal olyan témákat is, amely kihatással lehet a társadalomra akkor is, ha ez nem uniós jogszabályhoz kapcsolódik, ám a társadalom működését akadályozza, vagy befolyásolja” – mondta Sargentini.

A dokumentum tárgyalja a rövidesen a parlament elé kerülő Stop Soros törvénycsomagot is. Összességében úgy értékelnek, hogy Magyarországon fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata. A jelentésre a bizottságban Szijjártó Péter külügyminiszter felháborodottan reagált április végén, szerinte a dokumentum nem mást mint hazugságok gyűjteménye.

„A magyar emberek szerepelnek a magyar választói névjegyzékben, Önök meg nem. Ebből fakadóan aztán a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről, Önök meg nem” – fogalmazott.

Néhány nappal később a magyar kormány 59 oldalas levelet is küldött a bizottságnak, azzal a céllal, hogy tételesen reagáljanak a jelentés felvetéseire. A dokumentumot elemző társadalomtudósok Nagy Zsófia és Labanino Rafael keményen kritizálták a levelet.

„A kormány a megfogalmazott kritikákra három módon reagál: ahol lehet terel, ahol erre nincs mód ott hallgat, ha pedig egyik sem működik, akkor ferdít és hazudik. Egészen konkrét hazugság a menedékkérőket érő erőszak vádja, ahol a kormány ezt letagadja, és egyszerűen szemen szedett hazugságnak nevezi többek közt a Frontex jelentéseit, vagy az ENSZ menekültügyi szervezetének a jelentéseit, de a Legfőbb Ügyészséggel is vitában áll akkor a kormány, mert 2015 szeptembere és 2017 márciusa között 44 esetben történt feljelentés menekültek elleni erőszak miatt, és két rendőrt el is ítéltek gyorsított eljárásban” – mondta Labanino Rafael.

A kormány reagált a Stop Soros törvénycsomagot ért kritikákra is, de azt is sajátosan tette. „A Stop Soros törvénycsomagnál ez az egyetlen talán, ahol nem egy ilyen szakszerűen tűnő vagy maszatolós választ adnak, hanem egy propaganda szöveget, amit hallunk mindenhol” – tette hozzá Rafael.

A törvénytervezet kedden már a parlament elé kerül, a javaslat miatt módosítani fogják az alkotmányt, és azzal együtt több jogszabályt is.

„Ami a tartalmai ügyeket illeti, módosítani fogjuk a rendőrségi törvényt, a büntetőtörvénykönyvet, a menedékjogról szóló törvényt, az államhatárról szóló törvényt és a szabálysértési törvényt is. A legfontosabb, hogy egyértelműen kimondjuk azt, hogy a törvénytelen bevándorlásnak a szervezése az illegális cselekmény, egy ilyen btk-tényállás is létre fog jönni” – mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás megerősítette, hogy a kormány nem fogadja el a Sargentini-jelentést, de érdemben nem reagált a kormányzati válaszlevelet ért kritikákra.

„Sokadik lejáratási kísérlet az EP-ben Magyarország ellen” – mondta Gulyás.

A Sargentini-jelentés végső esetben alapot adhat a hetes cikkely szerinti eljárás megindításához, ami akár Magyarország uniós szavazati jogának megvonását is eredményezheti.