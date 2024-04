A statisztikák szerint már minden ötödik nőt ért kapcsolaton belüli bántalmazás + videó

Megosztás itt:

Családon belüli bántalmazásról beszélt a volt igazságügyi miniszter múlt hét szerdán a Frizbi TV műsorában. Varga Judit az interjúban folyamatos veszekedésekről számolt be, és arról, hogy volt férje ezekkel is zsarolta. De elmondása szerint olyan is előfordult, hogy Magyar Péter börtönnel és a gyerekei intézetbe zárásával fenyegetőzött.

A statisztikák szerint hazánkban már minden ötödik nőt ért kapcsolaton belüli bántalmazás - erre hívta fel a figyelmet a Fiatal Családosok Klubjának elnöke. Király Nóra szerint ráadásul a lelki bántalmazás sokkal mélyebb nyomokat hagyhat, mint a fizikai.

"Sok esetben a bántalmazottak magukba fojtják hogyha ilyen eset történik velük, és bántalmazó kapcsolatban élnek, hiszen úgy gondolják, hogy ez rájuk is rossz fényt vet, szégyellik, félnek, ha ez kiderül, akkor még nagyobb bántást kapnak, úgyhogy a lelki bántalmazás az azt gondolom, hogy sok esetben sokkal szörnyűbb, és sokkal mélyebb sebeket ejt, mint a fizikai bántalmazás." - fogalmazott a FICSAK elnöke, Király Nóra.

Ha valaki egy bántalmazó kapcsolatban él, egy idő után már nem bízik másokban, ezért nehezebben is kér segítséget - erről már a pszichológus beszélt.

"A bántalmazásnak az a lényege, hogy kontroll alatt tart a másik, próbálja az én határaimat átlépni, és folyamatosan elhiteti velem azt, hogy én nem vagyok képes sok mindenre, éppen ettől én egy idő után el is fogom hinni magamról azt, hogy nem biztos, hogy ki tudok ebből lépni, úgyhogy borzasztó nehéz ez a helyzet." - mondta Gyarmati Rita, pszichológus.

A büntető törvénykönyv is ismeri a verbális bántalmazást, és az ilyen jellegű bűncselekmények akár több éves szabadságvesztéssel is járhatnak.

"Elég, ha olyan rendszeres erőszakos fellépést tanúsít az egyik fél a másikkal szemben, itt a rendszerességnek amúgy van jelentősége, az alkalomszerű elkövetés az nem tartozik ebbe a tényállásba, de olyan rendszeres erőszakos magatartás ami tényleg megalázó, az emberi méltóságot sértő, az már ebbe a bűncselekmény tényállásába tartozik." - nyilatkozta Lőrincz Márton, büntető ügyvéd.

Lőrincz Márton hozzátette, fontos, hogy a bántalmazottak merjenek kiállni magukért, mert ilyen esetben csak a sértett tudja megindítani a büntetőeljárást, más nem léphet a nevükben.