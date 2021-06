A StartStopban a jövő motorcsónakja

A járvány utáni életünkről és a migráció kérdéséről szól a most induló nemzeti konzultáció - mondta Kovács Zoltán államtitkár. A nemzeti konzultációban mindenki állást foglalhat a következő évek egyik legnagyobb kihívásáról, a migrációról is - közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Az MSZP elnöksége elkövette azt a hibát, hogy feltételezésekre alapozva rossz döntéseket hozott - mondta az Informátornak Szakács László, miután az egykori szocialista politikus a Demokratikus koalícióban folytatja pályafutását. Az MSZP-ben megbukhat a Kunhalmi–Tóth tandem - írja a Magyar Nemzet. A lap rámutat: miközben a vezetés tisztogat, a bíróság arra kötelezi az MSZP-t, hogy ismételje meg tisztújító kongresszusát. Vadai Ágnes, a Gyurcsány-párt politikusa a gyónási titoktartás feloldását követelte bizonyos esetekben, például amikor a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekről van szó. A katolikus egyházzal szembeni nyílt támadásnak nevezte a KDNP országgyűlési képviselője a DK javaslatát. Vejkey Imre hangsúlyozta: az egyházra vonatkozó szabályok a pápa hatáskörébe tartoznak. Sokat romlott az utasok biztonságérzete a budapesti tömegközlekedési eszközökön az elmúlt másfél évben - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a forgalmasabb, belvárosi vonalakon, már szinte minden napszakban jelen vannak a droghasználók és a garázdálkodók, az esti órákban pedig a hajléktalanok. Újpest feléli a családi ezüstöt – így reagált a kormánypárt 4. kerületi frakcióvezetője arra, hogy Déri Tibor momentumos polgármester több mint tízezer négyzetméternyi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére írt ki pályázatot. 2021. július 1-től hároméves bérmegállapodás keretében összesen 15 százalékkal emelkedik egyes állami tulajdonú vállalatoknál dolgozók bére. A pálosok életerejének titka a hit valóságteremtő erejében gyökerezik - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a petőfiszállási felújított kápolna és a megépült ásványvíz-palackozó üzem átadásán. Magyarország a kontinens legnagyobb szarvasgomba-exportőrei közé tartozik a folyamatos keresletnek köszönhetően - közölte Nagy István agrárminiszter. Bizakodásra adnak okot a termékbecslési adatok, az agrárkamara idei előrejelzése az átlagoshoz közeli mennyiségeket jelez - mondta az agrárminiszter. A nyári időjárás és a közel-keleti, afrikai politikai helyzet is hozzájárul ahhoz, hogy hétről hétre újra nő az Európai Unió felé tartó illegális bevándorlók száma - írja a Magyar Nemzet. Az utóbbi évek átlagához képest a nemzetközi elemzések szerint idén őszre kimagaslóan nagy tömeg indulhat Európa nyugati része felé - írja a lap. Annak az ideológiai nyomásnak, mely a nyugat felől érkezik, most két állam áll útjába: Magyarország és Lengyelország - mondta Kovács Ákos dalszerző-énekes Credo című műsorunkban. Megkéselt több embert egy 24 éves szomáliai származású férfi a németországi Würzburgban, a feltételezett elkövetőt elfogták - hárman vesztették életüket és többen megsebesültek. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadó azt kiabálta: Allah Akbar, ami arra utalhat, hogy iszlamista terrorakció történt. A magyarok barátként és keresztény testvérként tekintenek a szlovénekre, és örülnek annak, hogy szomszédok lehetnek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Ljubljanában. A magyar vállalatok kenyai gazdasági szerepvállalásnak erősítéséről tárgyalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a kelet-afrikai országban. Az a Mark Rütte holland miniszterelnök akarja Magyarországot térdre kényszeríteni és kizárni az Európai Unióból, aki többször is hazudott, és le is bukott a hágai parlamentben. Gábor Dzsingisz magyar származású Hollandiában élő kereszténydemokrata politikus szerint Mark Rüttének nincs erkölcsi mandátuma, hogy hazánkat támadja, és bölcsebb lenne, ha csendben meghúzná magát a sarokban. Már több mint 180,3 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,9 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A ritka szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását. Kéthetes teljes zárlat alá helyezték Sydney városát az ausztrál hatóságok a koronavírus fertőzőbb, delta variánsának terjedése miatt. Az orosz hadsereg katonai gyakorlatozásba kezdett a Földközi-tengeren, a térségben tartózkodik egy brit vadászrepülőgép-anyahajó is. Afganisztán támogatásának folytatását ígérte Joe Biden amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban, ahol Asraf Gáni afgán elnökkel és Abdulla Abdullával, a nemzeti megbékélési tanács vezetőjével találkozott. Rálőttek a kolumbiai elnököt és több minisztert szállító helikopterre. Az incidensben nem sérült meg senki, a járművön hat lövedék nyomát fedezték fel. 12 német, egy belga és két ismeretlen állampolgárságú katona sebesült meg Maliban egy robbantásos merényletben. Felszámolták a francia hatóságok azt a sátortábort, amit migránsok vertek fel a párizsi városháza előtt. A mintegy 300 bevándorló egy napig tartózkodott az épület előtti téren. Huszonkét és fél évi börtönre ítélte az illetékes amerikai bíróság a tavaly májusban brutális fellépésével az afroamerikai George Floyd halálát okozó volt minneapolisi rendőrt, Derek Chauvint. Komoly károkat okozott a vihar az ország déli részén és a Balaton környékén, a legtöbb bejelentés Ságvárról és környékéről érkezett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Halálos baleset történt Budapesten, a XI. kerületben, a Hegyalja úton - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Kerékpáros felvonulás miatt közlekedési változások lesznek ma délután a fővárosban - tájékoztatott a BKK. Ma tartják a Múzeumok éjszakáját. Országszerte több mint háromszáz intézményben mintegy kétezer programmal várják az érdeklődőket. A magyar férfi vízilabda-válogatott győzelemmel kezdte meg közvetlen felkészülését a tokiói olimpiára, 12:10-re legyőzte a horvát csapatot. Az világbajnokságra készülő magyar női jégkorong-válogatott barátságos mérkőzésen 1:0-ra legyőzte a francia csapatot St. Pöltenben. Mészáros Eszter és Péni István megnyerte a légpuskások vegyes csapatversenyét az Eszéken zajló sportlövő világkupaversenyen. Olaszországban emléktáblát avattak a liguriai Reccóban Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó tiszteletére. Az Ecseki Nándor, Szudi Ádám duó bejutott az elődöntőbe férfi párosban a varsói egyéni asztalitenisz Európa-bajnokságon, így már biztosan érmet szerez. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabba Forma-1-es Stájer Nagydíj időmérő edzésén.