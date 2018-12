A Soros-paktum lehetővé teszi a migránsoknak, hogy legálisan Magyarországra költözzenek

Magyarországra is veszélyt jelenthet a most elfogadott ENSZ globális migrációs csomag. Egy biztonságpolitikai szakértő szerint a paktum miatt több millió migráns dönthet úgy, hogy új otthont keres magának. Így, hogyha egy Nyugat-Európai országban letelepedési kötvényt kapnak a migránsok – akkor már Magyarországra is költözhetnek – legálisan. Szerdán New Yorkban fogadta el az ENSZ közgyűlése az úgynevezett migrációs csomagot, amit sokan csak Soros-paktumként emlegetnek, hiszen a bevándorláspárti milliárdos elképzeléseit tükrözi.