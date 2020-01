A Soros-hálózat bizalmi embere Karácsonyék legújabb szövetségese

Újabb tények támasztják alá, hogy a V4-es főpolgármesterek szövetsége valójában a Soros-hálózat legújabb akciója. Túl azon, hogy a paktumot a CEU-n írták alá és a nyílt társadalom élharcosához kötődő média kiemelten kezelte az ügyet, a négyek nevében nyilatkozó varsói főpolgármester, Rafał Trzaskowski kapcsolatrendszere is az amerikai spekulánshoz vezet. A történetben fontos szereplő Bajnai Gordon volt miniszterelnök, aki két globalista szervezetben együtt tűnt fel a varsói főpolgármesterrel, miközben Karácsony Gergellyel is szorosan együttműködik.

Az együttműködés alapját az adja, hogy a V4-ek fővárosainak vezetői liberálisabbak és EU-pártibbak a jelenleg regnáló kormányaiknál – nyilatkozta Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármestere a Reutersnek, elsőként a paktumot aláíró városvezetők közül. A lengyel főváros mellett Budapest, Prága és Pozsony első embere tavaly december 16-án írta alá a megállapodást, amelynek lényege, hogy a saját, nemzeti kormányaikkal deklaráltan szembeforduló városvezetők közvetlen brüsszeli forrásokért lobbiznak. A szövetség létrehozásának helyszíne szimbolikus, Soros György egyetemén, a CEU-n írták alá a dokumentumot. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere akkor az önkormányzatok mellett autonóm szereplőket is említett a pluszforrások kedvezményezettjeiként, amelyek között úgynevezett nem kormányzati szervek, vagyis NGO-k is lesznek majd a terveik szerint, ám lapunk kérdésére nem tette egyértelművé, hogy a Soros György által finanszírozott szervezetek is kapnának-e uniós pénzeket. Az azonban a paktum aláírását követő napokban szembetűnő volt, hogy a milliárdos által részben tulajdonolt, részben megszólalásaiban, publikálásaiban preferált New York Times, Guardian, illetve Financial Times egybehangzóan lelkes tudósításokban számolt be az eseményről.

Bizonyára nem véletlen, hogy a lengyel politikus volt a csapatból az első megszólaló, hiszen lapunk kutatásaiból kiderül, hogy Varsó főpolgármestere jó ideje fontos globális hálózatok megbízható kulcsszereplője.

Ezek egyike a New Pact for Europe nevű föderalista projekt, amelynél Trzaskowski már 2013-ban az úgynevezett tanácsadó csoport tagja volt, mások mellett Bajnai Gordon volt miniszterelnök társaságában. A projektet a nagy hatalmú német Bertelsmann-csoport mellett Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa is pénzeli. Érdekesség, hogy ugyanezen szervezetek pénzcsapjai nyíltak meg a 2014-es parlamenti választások előtt Bajnai Gordon – végül kudarcba fulladt – visszatérési kísérletének támogatására is.

Nem a New Pact for Europe az egyetlen globalista kezdeményezés, ahol Bajnai Gordon és Rafał Trzaskowski együtt tűnik fel, hiszen mindketten tagjai a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) nevű szervezetnek, amelyet 2007-ben maga Soros György alapított. Trzaskowski ily módon jó ideje közelről követheti a szintén a milliárdos spekuláns által létrehozott lengyel Báthory Intézet munkáját is, hiszen az ECFR nemcsak kulcspartnerként tekint az intézetre, de Varsóban a két szervezet székhelye egyazon épületben található. Szintén sokatmondó, hogy a varsói főpolgármester 2018-as választási kampányában kulcsszereplő volt az az Aleksandra Gajewska, aki évekig a Soros György által alapított Nyílt Párbeszéd Alapítvány nevű szervezet aktivistájaként tevékenykedett. Együtt dolgozott a szintén a Soros-hálózatba tartozó Amnesty Internationallel, valamint a Helsinki Bizottsággal is, mi több, 2016-ban a Nyílt Párbeszéd Alapítvány „politikai csapatának” vezetőjeként, illetve az alapítvány csehországi képviselőjeként is munkálkodott. Érdekes párhuzam Varsó és Budapest között, hogy Gajewska áprilistól a Varsói Tanács harmadik alelnöke lett, annak ellenére, hogy utóbbi döntéshozó szervnek eddig szokás szerint csak két alelnöke volt. Érdekességként megemlíthető, hogy Karácsony Gergely korábbi ígéretével szembemenve ötre emelte a főpolgármester-helyettesek számát a korábbi háromról.

Budapest ellenzéki vezetője a visegrádi országcsoport nemzeti kormányai ellen szervezkedik

A Nyílt Párbeszéd Alapítvány vezetőjét, az ukrán Ludmila Kozlowskát egyébként 2018-ban a lengyel Bel- és Adminisztrációs Minisztérium kérésére a schengeni övezetből is kitiltották. A hölgy személyével kapcsolatban ugyanis Lengyelországban a legmagasabb biztonsági kockázatok merültek fel. Kozlowska férje, Bartosz Kramek – aki az alapítvány tanácsának elnöke is – nyílt ellenállásra is buzdított a lengyel kormánnyal szemben egy 2017-es Facebook-bejegyzésében. Kramek 16 pontban fogalmazta meg felhívását, a kijevi Majdan eseményeire is építve.

Bajnai árnyéka

A szocialisták által 2009 tavaszán a megbukott Gyurcsány Ferenc helyére, a miniszterelnöki posztra emelt Bajnai Gordon régóta Karácsony Gergely legszorosabb szövetségeseinek egyike, a kettejük nevével fémjelzett Együtt–PM-összefogás Bajnai háttérbe vonulásáig állt fenn. A megszorításokról elhíresült exkormányfőnek jelentős befolyása van a főváros új vezetésében, erre utal, hogy Karácsony már a megválasztása utáni héten tárgyalt négyszemközt Bajnaival egy étterem kerthelyiségében, majd annak egykori kabinetfőnökét, a Soros-egyetemet is vezető Walter Katalint helyezte a Budapesti Városgazdálkodási Holding élére.

