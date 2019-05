A Soros-egyetem azt a látszatot kelti, hogy egyetért Kovács M. Máriával

A hírközlés a magyar gazdaság motorja, a hírközlés motorjai pedig azok a szakemberek, akiknek áldozatos munkája révén folyamatosan fejlődhetünk - mondta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a távközlési világnapon, Győrben. A hétfői találkozó az amerikai elnökkel a magyar diplomáciának kiemelkedő siker, miként az is, hogy az országnak a világ mindegyik vezető hatalmával kiegyensúlyozott, jó a kapcsolata - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Külgazdasági és Külügyminisztérium „a holland miniszterelnök elfogadhatatlan kijelentései miatt” bekérette a budapesti holland nagykövetet - közölte a tárca. Az új ukrán nyelvtörvény ellentétes Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival, és sérti a nemzeti közösségek jogait, mert elveszi azok nyelvhasználathoz fűződő, már meglévő, szerzett jogait - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. EP-választás: Ma délutánig még kérhetik törlésüket a névjegyzékből az uniós állampolgárok. A május 26-i európai parlamenti választást megelőző kampány legfontosabb témája a migráció és a terrorizmus – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Pénteken 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik május 26-án nem Magyarországon, hanem a 132 külképviselet valamelyikén kívánnak szavazni az EP magyar tagjainak választásán. Az Európai Néppárttól jobbra is van élet - közölte a Nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Kovács Zoltán Magyarország Élőben című műsorunkban azt mondta, az EP-választások után dől el, hogy a Fidesz szövetségen marad-e a Néppárttal, azonban Martin Weber kijelentéseit és az elvszerűség határait nem lehet átlépni következmények nélkül. A brüsszeli elit európai szuperállamot akar, ezért erőlteti a bevándorlást, de ezzel szemben áll az európai választópolgárok többsége és a nemzetállamok - mondta Orbán Balázs államtitkár. Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor politikája az Európai Parlamentben kisebbségbe fog kerülni. Az európai integráció elmélyítését, minél több, az emberek megélhetését biztosító közös szabály megalkotását és a szélsőjobboldali, populista politikusok „őrjöngésének” megakadályozását nevezte az MSZP-Párbeszéd céljának Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. Éghajlatváltozási vészhelyzet kihirdetését követeli az LMP, a párt frakciója az Országgyűlés elé terjesztett egy erről szóló határozatot - mondta Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese. A magyar gazdaság növekedési ütemének köszönhetően most van lehetőség arra, hogy egészségügyi, oktatási és családvédelmi intézkedések történjenek - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte: törekedni kell arra, hogy a népesedési tendenciákat pozitív irányba fordítsuk, ezért fontos, hogy az erőforrásokból olyan fejlesztéseket is megvalósítsunk, amelyek a következő nemzedékeket is szolgálják. A magyar gazdaság első negyedéves bővülése az EU-s tagállamoké közül a legjobb volt, 5,3 százalék, ami optimizmusra ad okot - mondta Gulyás Gergely miniszter. Sikerült bebizonyítani, hogy a német gazdasági növekedés lassulása nem feltétlenül hat közvetlenül a magyar gazdaságra - Gulyás Gergely miniszter. A családvédelmi akcióterv erre az évre ígért öt pontja hatályba fog lépni július 1-jén - erősítette meg a Miniszterelnökség vezetője. Olyan helyekre van szükség Magyarországon, ahol a fiatalok is jól érzik magukat, látják saját esélyeiket és jövőjüket - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Magyarország vetőmaggal, agrártechnológia átadásával és oktatással segíti az afrikai mezőgazdaság fejlesztését, elsőként Kenyában és Ugandában - közölte az agrárminiszter, Nagy István. A magyar gazdaság jó teljesítménye lehetővé teszi, hogy Magyarország jelentős közútfejlesztési programot valósítson meg, és ezzel hozzájáruljon a gazdaság fejlődéséhez és az életminőség javulásához - közölte Mosóczi László államtitkár. Országjáró körúttal népszerűsíti a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ a víztakarékos gazdálkodás módjait. Teret kell adni a legújabb technológiáknak a magyar zöldség-gyümölcs ágazatban, mert ezek nélkül nem tud sikeres lenni - mondta az agrárminiszter a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet nyílt napján. Markáns szemléletváltozás zajlik a fogyatékkal élő emberek megítélésében, akik az empátia mellett önálló életvitelük kialakításában vágynak támogatásra a többségi társadalomtól - mondta Simon Attila államtitkár. Az Egészséges Budapest Program fejlesztései szisztematikusan, tempósan, megfelelő ütemben haladnak - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Magyarország csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségéhez - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A név nélküli bankátutalások az illegális bevándorlást és a terrorizmust segítik elő, ezért globális szinten lehetetlenné kell tenni mindenféle névtelen átutalást a bankrendszerben - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Megszavazta az osztrák parlament azt a jogszabályt, amely betiltja az osztrák általános iskolákban a fejkendő viselését - az Ausztriai Iszlám Hitközség az alkotmánybíróságon akarja megtámadni a döntést. Közelebb kell hozni Európát az állampolgárokhoz, hogy ne érezzék azt, Brüsszelben a fejük fölött, nélkülük döntenek - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt listavezetője. Tévednek azok, akik a status quót védik, számos területen reformokra van szükség az Európai Unióban - hangoztatta Frans Timmermans, az európai szociáldemokraták listavezetője. Az Európai Néppárt nem nyit az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini vezette Liga felé - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. A brit kormány felülvizsgálja a Huawei kínai távközlési óriáscég szerepvállalását a brit 5G távközlési hálózat kiépítésében - közölte a Downing Street. Angela Merkel német kancellár ismét megerősítette, hogy kormányfői megbízatásának lejárta után nem vállal újabb tisztséget, hanem visszavonul a politikából. A líbiai haditengerészet azzal gyanúsította meg a Sea Watch német segélyszervezetet, hogy az észak-afrikai állam hatóságainak előzetes tájékoztatása nélkül mentett ki 65 menedékkérőt a Földközi-tengeren. Háborús bűncselekményeknek nevezte az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet a Tripoli és környékén élő civilek ellen elkövetett támadásokat, és egyúttal felszólította a Nemzetközi Büntetőbíróságot, hogy kezdjen vizsgálatot az ügyben. A NATO egyelőre folytatja iraki kiképző műveletét a térségbeli feszültségek ellenére, ugyanakkor folyamatosan elemzi a helyzet alakulását - tudatta a katonai szövetség egyik szóvivője. Törökország kész megadni mindennemű támogatást Irak újjáépítéséhez - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök. Legalább 47 fegyveressel végeztek a biztonsági erők a Sínai-félsziget északi és középső részén - közölte az egyiptomi hadsereg. Az orosz állam növelte közvetlen részesedését a Gazprom gázipari cégben. A kínai kormány tiltakozott a Huawei Technologies kínai óriásvállalat ellen bevezetett amerikai szankciók miatt. A Huawei ésszerűtlennek és jogsértőnek nevezte az amerikai döntést. Kay Ivey, Alabama republikánus kormányzója aláírta az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét. Bill de Blasio New York-i polgármester bejelentette: versenybe száll, hogy megszerezze a Demokrata Párt elnökjelöltségét a 2020-as amerikai elnökválasztáson. Milliárdos költségvetési csalás miatt indult eljárás egy édességgel, cukorral és zöldséggel kereskedő csoport tagjai ellen, az ügyészség tíz ember letartoztatását kezdeményezte. Két évre ítéltek terrorizmus finanszírozása miatt egy kurd házaspárt Szegeden. Elfogták a Budapesten gáz-riasztó pisztollyal lövöldöző férfit. Férfi vízilabda BL: Dinamo Moszkva (orosz) - Ferencváros 11:13; ZF-Eger - CNA Barceloneta (spanyol) 10:16 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Szolnoki Olaj KK 88:68 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Eszterházy SC 39:16