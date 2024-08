A Soros birodalom lés a Biden család mellett több amerikai pénzember is befektetésként tekint Ukrajnára + videó

Uniós szinten is kiemelkedő a hazai állattenyésztés teljesítményének növekedése

A magyar sertés-, a baromfi- és tejágazat teljesítménye európai uniós összevetésben is kiemelkedően növekedett 2024 első felében, valamint jelentősen emelkedett a juh- és szarvasmarha élőállat export mértéke is - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.