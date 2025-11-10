A sok botrány ellenére miért tart ki Magyar Péter Ruszin-Szendi mellett? Itt lehet a válasz + videó

Megosztás itt:

Németh Balázs rámutatott: mégis igazak lehetnek azok a pletykák, miszerint Ruszin-Szendi Romulusznak kapcsolata van az ukrán titkosszolgálattal.

Egy Tisza Párthoz köthető fórumon beszélt arról Ruszin-Szendi Romulusz, hogy Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot. Magyar Péter embere még nyáron fogalmazott úgy, hogy a két ország közt egy lehetséges konfliktus is kialakulhat - szúrta ki a Tűzfalcsoport oknyomozó blog.

A Tisza Párt honvédelmi szakértője korábban pedig arról beszélt, hogy mindenkit, köztük a fiatalokat is azonnal mozgósítanák, ha fegyveres konfliktus alakulna ki.