A sok baleset miatt vastagon foghat a biztosítók tolla

Drasztikusan drágultak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások. Akár a korábbi összeg másfélszeresét is kérheti a biztosító, mondván, sok a baleset. Emellett az autók télre való felkészítése is egyre több pénzbe kerül.

Sok autós a hideg idő beköszöntével kap észbe, hogy lecserélje járműve gumijait téli abroncsokra. A szakemberek szerint akkor érdemes garnitúrát váltani, amikor a hőmérséklet tartósan plusz hét Celsius-fok alá süllyed. Az autó télre való felkészítése ennél azonban többet jelent.

A Hír TV-nek nyilatkozó Debreceni Jánosnak 15 éves autója van, rendszeresen viszi szerelőhöz. Nemcsak a megbízhatóság, a kötelező biztosítás miatt is sokat kell fizetnie. „Elég magas a biztosítási díja, közel 100 ezer forint évente. A szervizköltségek úgy alakulnak – főleg az autó korából adódóan – körülbelül kéthavonta van valami, amit cserélni kell vagy felújítani, ez körülbelül évente 200 ezer forint, amit rá szoktunk költeni a járműre” – mondta.

A Hír TV által megkérdezett szakértő szerint is az autó folyamatos karbantartása a kulcs, de oda kell figyelni a jármű jelzéseire is. „Ha az akku rossz az autóban, az a leglényegesebb, hogy nem következik be előjel nélkül, hogy egyszer csak nem indul be, hanem ez érzékelhető. És ha ezt érzékeltük, akkor érdemesebb nem megvárni a bajt. Ezt a tanácsot szoktam mondani mindenképpen, mert ha másért nem, akkor legalább azért, mert, ha nem indul az autó, legalább ne kelljen napokat várni az akkumulátorra” – fogalmazott a Totalcar.hu főszerkesztője, Papp Tibor.

A Hír TV belföldi hírei Hír TV Beköszöntött a gumicsereroham Az az autós, aki előzetesen nem jelentkezett be szervizbe, több napot, akár több hetet is várhat.

A novemberbe lépve nemcsak a gumikat, hanem a biztosítót is lehet cserélni. Az utóbbi évek tendenciájával szemben a biztosítási díjak idén emelkedni kezdtek. Előfordul, hogy ugyanarra a gépjárműre 15-30, de akár 50 százalékkal is többet kell fizetni. A biztosítók szerint ennek oka, hogy egyre több a baleset.

„Tíz éven keresztül folyamatosan csökkentek a közlekedési baleseteknek a száma, és ez sajnos az elmúlt három évben elkezdett stagnálni, illetve emelkedik. Ez nagyon komolyan befolyásolja a díjszintet. Különösen a súlyos személyi sérülésekkel járó balesetek száma emelkedett, amibe idetartoznak az akár életvégig járó járadékszolgáltatások, amik nagyon sokba kerülnek, és ez nagyon komoly díjfelhajtó tényező lehet” – mutatott rá a Gilyén Ágnes, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs főosztályvezetője.

Szerdától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium külön akcióban figyelmezteti az autósokat a téli útviszonyokra való felkészülésre.