„A sliccedből kikandikál a Gyurcsány” - ezúttal Karácsony Gergely kapta meg a magáét Wellortól + videó

A főpolgármesternek mostanság van épp elég gondja, hiszen egyre tovább gyűrűzik a fővárosi korrupciós botrány, ami elérhet akár több baloldali vezetésű önkormányzatot is - emlékeztetett a Magyar Nemzet . Wellor természetesen megénekelte ezt az ügyet is az új dalában, üzenve Karácsonynak.

