A sikkasztás gyanúja is felmerülhet Vig Mór ügyében + videó

Sajtóhírek szerint a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 900 millió forintja landolt az Amnesty-vezér testvérének magán- és ügyvédi letéti számláján, amit készpénzben fel is vettek.

Az atv.hu írta meg hétfőn, hogy két év alatt, 2020. novembere és 2022. júliusa között a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott jogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek. Ezt követően ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. Az atv.hu úgy értesült: a gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-HÍD Zrt-től a pénzek a Sunstrike Kft-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Ezeket a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós költségvetési csalást érintő, számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja . Ebben az ügyben tavaly novemberben több más helyszín mellett az A-híd-nál is házkutatásokat tartott a NAV.

Az atv.hu értesülése szerint azt is vizsgálja, hogy érkeztek-e utalások Vig Mór ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022. januárjában vesztegetés elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból.

Ha ez valóban így volt, ez több kérdést is felvet. A Magyar Nemzet ügyvédi forrása szerint egyrészt Vignek meg kellett volna szüntetnie a számláját, ha ezt nem tette, már nem járt el szabályosan. Másrészt, az ügyvédi letéti számlára pontosan meghatározott célból érkeznek pénzek, melyeket egy ideig ügyvédre bíznak, például ingatlanvásárlási ügyleteknél. Ha Vig esetében ez nem így történt, ráadásul az oda érkező összegeket a jogász öncélúan felvette, az súlyos bűncselekménynek, sikkasztásnak hívják. Megjegyzendő, ha Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak a Magyar Nemzet forrása szerint.