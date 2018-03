Gurmai Zita, az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt a demonstráción, hogy már az elmúlt 8 hétben kirobbant botrányok is elég indokot szolgáltatnak a Fidesz leváltására. Az ellenzéki politikus szerint a tárca nélküli miniszterhez köthető sertéstelep ügyeiben is közbenjárt az a közjegyző, aki a tárcavezető édesanyja nevére kért 800 milliós ajándékról szóló okiratot is kiállította.

„Kósa Lajosnak tehát bizonyítania kell, hogy nem kapcsolódik a sertéstelep-tulajdonos család pénzügyeihez. Ugyanis kiderült, hogy nemcsak a mamája, a felesége, a barátja, hanem a közjegyzője is kapcsolódik a Szilágyi-család bizniszéhez” – így Gurmai Zita.