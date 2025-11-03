A „savanyú a szőlő” esete: Hogyan hazudja el a baloldali média az Otthon Start program elsöprő sikerét?

Megosztás itt:

Van egy híres tanmese a rókáról, amelyik nem éri el a magasban lógó, édes szőlőt, ezért inkább rávágja, hogy "á, úgyis savanyú". Pontosan ezt a klasszikus pszichológiai hadviselést – a kudarc és az irigység racionalizálását – láthatjuk most a magyar baloldali média részéről az Otthon Start Program kapcsán.

Panyi Miklós államtitkár legújabb bejegyzése azonban kíméletlenül szembesíti a fanyalgókat a józan ész tényeivel.

A manipuláció anatómiája: hogyan hazudjunk statisztikával?

A baloldali média trükkje pofonegyszerű és kínosan átlátszó: Azt állítják, a program "kifulladt", mert a szeptemberi adatokban "csak" kevesebb mint ezer folyósított hitel szerepel.

Ez miért intellektuális bűvésztrükk?

A logisztikai csapda: Ahogy Panyi Miklós rámutatott, egy hitel átfutási ideje legalább 30 nap. A szeptemberben igényelt hitelek nagy részét októberben folyósítják. Egy programot az indulásának első hónapjában a folyósítások alapján "bukottnak" nevezni vagy extrém hozzá nem értésre, vagy tudatos hazugságra utal. (Döntse el ki-ki maga, bár a kettő gyakran kéz a kézben jár.)

A tények elhallgatása: Még ezen a torzított adaton is látszik a siker: tízmilliárdokkal nőtt az államilag támogatott hitelek volumene. De erről mélyen hallgatnak.

2. A valóság visszavág: a tények, amik fájnak

És akkor lássuk a valóságot, amit a "savanyú a szőlő" kórus megpróbál eltakarni. A program nemcsak működik, hanem kirobbanó állapotban van:

15 ezer igénylés az első másfél hónapban.

1000 megkeresés naponta a bankoknál.

A hiteligénylések 70 százaléka ma már "otthon startos".

Az átlagéletkor 34 év – tehát pontosan a fiatal, jövőt tervező generációt éri el.

15 éves csúcs a vidéki ingatlanok iránti érdeklődésben!

Ezek a számok nem vélemények. Ezek tények. Ez nem "kipukkanás", ez egy gazdasági és társadalmi robbanás a szó legpozitívabb értelmében.

3. A józan ész diadala: a program valódi hatásai

És mi a program valódi, mélyebb hatása, ami talán a legjobban fáj a baloldalnak?

Csökkenő albérletárak: A program elindította az albérletárak csökkenését. Ahelyett, hogy a fiatalok a bizonytalan albérletpiacon égetnék el a pénzüket, saját tulajdonba fektethetnek.

Triplázódó elsőlakás-vásárlók: Budapesten megháromszorozódott az elsőlakás-vásárlók aránya. A program kisöpri a spekulánsokat és visszaadja a piacot a családoknak.

Élénkülő építőipar: A program pénzt pumpál a gazdaság egyik legfontosabb motorjába.

Ez a józan ész politikája: egyszerre segíti a fiatalokat (univerzális erkölcsi cél), stabilizálja a piacot (gazdasági érdek), és élénkíti a gazdaságot.

Konklúzió: A baloldali média fanyalgása tehát teljesen érthető. Kénytelenek végignézni egy olyan elsöprően sikeres és népszerű kormányzati programot, amely éppen azokat a problémákat orvosolja (lakhatási válság, demográfia), amelyekre nekik soha nem volt válaszuk. Panyi Miklós szavaival élve: "A szőlő tehát akkor is édes, ha nekik ki van adva, hogy az csakis savanyú lehet."

Forrás: MTI

Fotó: Canva