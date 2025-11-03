Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A „savanyú a szőlő” esete: Hogyan hazudja el a baloldali média az Otthon Start program elsöprő sikerét?

2025. november 03., hétfő 16:35 | MTI

Van az a klasszikus mese a rókáról, aki nem érte el a szőlőt, ezért savanyúnak kiáltotta ki. Pontosan ezt a kínos jelenetet adja elő a baloldali média az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Panyi Miklós államtitkár most adatokkal mutatta meg: a szőlő bizony édes, sőt, kirobbanóan sikeres. Mai elemzésünk a tényekkel nevetteti ki a fanyalgókat.

  • A „savanyú a szőlő” esete: Hogyan hazudja el a baloldali média az Otthon Start program elsöprő sikerét?

Van egy híres tanmese a rókáról, amelyik nem éri el a magasban lógó, édes szőlőt, ezért inkább rávágja, hogy "á, úgyis savanyú". Pontosan ezt a klasszikus pszichológiai hadviselést – a kudarc és az irigység racionalizálását – láthatjuk most a magyar baloldali média részéről az Otthon Start Program kapcsán.

Panyi Miklós államtitkár legújabb bejegyzése azonban kíméletlenül szembesíti a fanyalgókat a józan ész tényeivel.

A manipuláció anatómiája: hogyan hazudjunk statisztikával?

A baloldali média trükkje pofonegyszerű és kínosan átlátszó: Azt állítják, a program "kifulladt", mert a szeptemberi adatokban "csak" kevesebb mint ezer folyósított hitel szerepel.

Ez miért intellektuális bűvésztrükk?

A logisztikai csapda: Ahogy Panyi Miklós rámutatott, egy hitel átfutási ideje legalább 30 nap. A szeptemberben igényelt hitelek nagy részét októberben folyósítják. Egy programot az indulásának első hónapjában a folyósítások alapján "bukottnak" nevezni vagy extrém hozzá nem értésre, vagy tudatos hazugságra utal. (Döntse el ki-ki maga, bár a kettő gyakran kéz a kézben jár.) 

A tények elhallgatása: Még ezen a torzított adaton is látszik a siker: tízmilliárdokkal nőtt az államilag támogatott hitelek volumene. De erről mélyen hallgatnak.

2. A valóság visszavág: a tények, amik fájnak

És akkor lássuk a valóságot, amit a "savanyú a szőlő" kórus megpróbál eltakarni. A program nemcsak működik, hanem kirobbanó állapotban van:

  • 15 ezer igénylés az első másfél hónapban.
  • 1000 megkeresés naponta a bankoknál.
  • A hiteligénylések 70 százaléka ma már "otthon startos".
  • Az átlagéletkor 34 év – tehát pontosan a fiatal, jövőt tervező generációt éri el.
  • 15 éves csúcs a vidéki ingatlanok iránti érdeklődésben!

Ezek a számok nem vélemények. Ezek tények. Ez nem "kipukkanás", ez egy gazdasági és társadalmi robbanás a szó legpozitívabb értelmében.

3. A józan ész diadala: a program valódi hatásai

És mi a program valódi, mélyebb hatása, ami talán a legjobban fáj a baloldalnak?

Csökkenő albérletárak: A program elindította az albérletárak csökkenését. Ahelyett, hogy a fiatalok a bizonytalan albérletpiacon égetnék el a pénzüket, saját tulajdonba fektethetnek.

Triplázódó elsőlakás-vásárlók: Budapesten megháromszorozódott az elsőlakás-vásárlók aránya. A program kisöpri a spekulánsokat és visszaadja a piacot a családoknak.

Élénkülő építőipar: A program pénzt pumpál a gazdaság egyik legfontosabb motorjába.

Ez a józan ész politikája: egyszerre segíti a fiatalokat (univerzális erkölcsi cél), stabilizálja a piacot (gazdasági érdek), és élénkíti a gazdaságot.

Konklúzió: A baloldali média fanyalgása tehát teljesen érthető. Kénytelenek végignézni egy olyan elsöprően sikeres és népszerű kormányzati programot, amely éppen azokat a problémákat orvosolja (lakhatási válság, demográfia), amelyekre nekik soha nem volt válaszuk. Panyi Miklós szavaival élve: "A szőlő tehát akkor is édes, ha nekik ki van adva, hogy az csakis savanyú lehet."

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Ők az ország új példaképei – az MCC társadalmi díj nyerteseinek története megrázta az egész országot

Óriási magyar sikerek darts-ban

Ez a házi szer segít megállítani a hajhullást, és minden konyhában megtalálható

Zelenszkij emberei lecsaptak, Putyin válasza véres lesz

Ez a 3 csillagjegy új életet kezdhet jövőre, vajon te is köztük vagy?

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Az utolsó percben jött a dráma, a Soroksár ellen is nyert a Honvéd

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

További híreink

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

400 milliárd dollárba kerül, hogy Ukrajna folytathassa a háborút + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Eldőlt, Tiszabura megint választott
4
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
5
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
6
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
7
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó
8
Nigéria várja az amerikai haderőt
9
Orbán Viktor: Nem maradt más balek, aki beszállna Kijev finanszírozásába, mint az Európai Unió + videó
10
400 milliárd dollárba kerül, hogy Ukrajna folytathassa a háborút + videó

Legfrissebb híreink

Iványi, Donáth, Gurmai, Szél és Herényi is mehet a bíróságra

Iványi, Donáth, Gurmai, Szél és Herényi is mehet a bíróságra

 A Fővárosi Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel hétfőn.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!