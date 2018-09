A Sargentini-jelentés nyilvánvaló bosszú Magyarországgal szemben, amiért elutasította az illegális bevándorlást - a Külügyminisztérium államtitkára szerint. Menczer Tamás a köztévében úgy fogalmazott: a jelentésben olyan korábbi ügyeket is elővettek, amelyeket már régen lezártak az Európai Unió különböző fórumain. Az államtitkár szerint a jelenlegi Európai Bizottságnak és Európai Parlamentnek nincs politikai felhatalmazása arra, hogy Magyarországot elítélje, mert a magyar kormány a bevándorlással kapcsolatban a magyar és az európai emberek érdekeit és véleményét képviseli.

„Van egy brexit, van Ukrajnában egy háborús konfliktus, vannak gazdasági problémák, vannak energiabiztonsági kérdések, és akkor az illegális bevándorlást még nem is említettem. Legalább öt súlyos kihívással kell az uniónak szembenéznie. És akkor nem azt mondja az Európai Bizottság, vagy az Európai parlament, hogy akkor fogjunk hozzá, mert ebből, egy is bőven elég lenne, de van legalább 5, és akkor foglalkozzunk ezekkel, keressünk megoldást, hanem azt mondják, hogy nézzük meg, hogy a magyaroknál hogyan sérülnek a szabadságjogok. Egyfelől, nem sérülnek, másfelől azért volnának annál fontosabb kérdések most az unióban, mint, hogy egy tagállamot, ami egyébként nem a probléma része, hanem a megoldás része egy ilyen tagállamot vegzáljanak” – jelentette ki az államtitkár.