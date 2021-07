A san franciscó-i homoszexuális férfikórus elismerte, hogy a gyerekekre pályáznak

Újabb 44 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, az elmúlt napon senki sem hunyt el a betegség következtében. Már több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 millió 145 ezren a második adag vakcinát is megkapták. A koronavírus delta variánsának terjedése miatt elengedhetetlen, hogy azok a 60 év felettiek, akik még nem oltatták be magukat megtegyék ezt – mondta Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollegiális vezető Magyarország élőben című műsorunkban. Az Egészségipari Támogatási Program elindításakor elsősorban az önellátást tűzte ki célul a kormány az egészségipari termékek és alapanyagok terén, ezt a kihívást kevesebb mint egy év alatt számos területen sikerült teljesíteni - mondta a pénzügyminiszter A kormánypártok szerint fontos, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a külföldi gyártóknak, ezért szükség van a magyar vakcinagyárra - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A gyermekes családok melletti kiállásra hívta fel a figyelmet a köztársasági elnök felesége a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a European Large Families Confederation szervezésében tartott X. európai nagycsaládos konferencia megnyitóján. A felújításnak köszönhetően, idén kétszer annyian vehetnek részt a zánkai Erzsébet-tábor turnusaiban, mint korábban - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A családok gyarapodása nélkül nem képzelhető el fenntartható fejlődés - Hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Biztosított az idei tankönyvellátás: 13,3 millió tankönyv gyártása van folyamatban, a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi az iskolákban lesz - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a magyarok 76 százaléka indokoltnak tartja az Európai Unió működésének reformját, hogy a szervezet hatékonyabban, gyorsabban, átláthatóbban végezze a tevékenységét. Az EP balliberális többsége határozatot fogadott el Magyarország ellen a magyar gyermekvédelmi törvény miatt. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, hisztérikus volt a pedofil törvény fogadtatása. Nem szakmai síkon, hanem politikai alapon zajlik a vita az Európai Parlamentben - mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben című műsorunkban. Andrej Babis cseh kormányfő közölte, nem írja alá az EU-vezetők felhívását a magyar gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Az Európai Uniónak a következő hat hónapban súlyos kérdésekkel kell szembenéznie, de szerencse, hogy ebben az időszakban éppen Szlovénia adja az EU tanácsának elnökségét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Ljubljanában. Magyarország támogatni fogja a szlovén uniós elnökséget - közölte Orbán Viktor a visegrádi országok és Szlovénia csúcstalálkozója után. Szlovénia az uniós csatlakozása óta jól együttműködik a visegrádi csoporttal, és gyakran koordinálják prioritásaikat - hangsúlyozta Janez Jansa szlovén kormányfő. A döntések átláthatóságának fontosságára hívta fel a figyelmet a Három Tenger Kezdeményezés szófiai tanácskozásán Áder János köztársasági elnök. A koronavírus-fertőzöttek száma 185,5 millió, a halálos áldozatoké több mint 4 millió világszerte. A Pfizer koronavírus elleni vakcinájának harmadik adagja fokozhatja a védelmet a vírus delta variánsa ellen - jelentette be a cég tudományos vezetője. Ukrajnában egy nap alatt mintegy 650 új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Spanyolország biztonságos célpont a turisták számára annak ellenére, hogy újra emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma - mondta Reyes Maroto turizmusért felelős spanyol miniszter. Az ausztrál hatóságok tovább szigorítottak a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon Sydneyben, miután 44 új esetet regisztráltak, a legtöbbet azóta, hogy a múlt hónapban újra felütötte fejét a járvány a városban. Az egészségügyi ellátórendszer összeomlására figyelmeztetett a koronavírus-fertőzés gyors terjedése miatt egy tunéziai politikus. Az afganisztáni tálibok azt állították, hogy elfoglalták a legfontosabb határállomást Irán felé, a nyugati Herát tartományban lévő Iszlám Kalát, miközben országszerte folytatódott a felkelők támadása. A tálibok közölték tárgyalnak az afgán kormánnyal egy lehetséges tűzszünetről, és leállítják offenzívájukat, ha a dohai tárgyalások sikerrel járnak. Háborús bűncselekménnyel érnek fel az izraeli telepépítések Ciszjordániában, a nemzetközi közösségnek meg kell fizettetnie a zsidó állammal az illegális megszállás árát - jelentette ki Michael Lynk, az ENSZ jelentéstevője. Aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok védelmi minisztériumának szóvivője az Irakban és Szíriában szolgálatot teljesítő amerikai diplomatákat és katonákat nemrég ért támadások miatt. Két amerikai és tizenöt kolumbiai állampolgárt tartóztattak le a haiti hatóságok a Jovenel Moise elnök elleni merénylet miatt. Több szlovákiai határátkelőnél tüntettek az országba hazatérőkre vonatkozó szigorítások ellen. Többen életüket vesztették egy lezuhant kisrepülőgép fedélzetén Svédországban. Ausztriában kisiklott egy vonat, amelyen sok iskolás is utazott, az egyik vagon az oldalára fordulva egy folyóba esett - tizenhét ember, köztük több gyerek is könnyebben megsérült. Legalább ötvenketten életüket vesztették egy üzemtűzben Banglades fővárosa, Dakka közelében. Újabb esővel, helyenként jégesővel kísért rendkívül heves szélvihar söpört végig Csehországon. A szélvihar következtében két ember meghalt, két gyermeket súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. Magyarország felé, Geszt térségébe fújta a szél Romániából a nagyszalontai hulladéklerakónál keletkezett tűz mérgező füstjét - közölte az Agerpres hírügynökség. Magyarországon nem észleltek mérgező anyagot a levegőben a romániai hulladéklerakatnál keletkezett tűz után - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vádemelési javaslattal átadta a rendőrség az ügyészségnek az Ördög ügyvédje-ügyet - írja az Origo. A lap szerint az ügyben Czeglédy Csaba is érintett. Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt vádat emelt a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség két ukrán férfi ellen. Meghalt egy motoros Hatvanban, miután a járművével villanyoszlopnak csapódott. Meghalt egy férfi, aki autójával árokba csapódott Misefa határában. A Dunába hajtott egy autós Budapesten, a soroksári komp Csepel-szigeti rámpájáról. Országszerte aratnak, ezért gyakrabban közlekednek a közutakon mezőgazdasági munkagépek és vontatók - figyelmeztette a közlekedőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki az ország középső területeinek több járására az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó Konferencia-liga: FC Inter Turku (finn) - Puskás Akadémia FC 1:1; MOL Fehérvár FC - Ararat Jereván (örmény) 1:1 A moszkvai maratoni kajak-kenu Európa-bajnokság nyitónapján egy arany-, valamint két-két ezüst- és bronzérmet szereztek a magyarok. Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett 1500 méter gyorson a Rómában zajló junior úszó Európa-bajnokságon. A tokiói olimpiára házigazdaként készülő japán válogatott után a finn csapat is legyőzte a magyar férfi kosárlabda-válogatottat Okinaván.