A sajtószabadságért aggódik a baloldal miközben ők azok, akik bojkottálják a sajtót

Az elmúlt három napban 521 új fertőzöttet regisztráltak, és nincs újabb elhunyt. Jelenleg 98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük heten vannak lélegeztetőgépen. Elkezdődött a 12 év feletti diákok tömeges oltása. Eddig 48 ezren igényelték, ők a héten kaphatják meg a Pfizer vakcina első adagját. Dobrev Klára a paralimpikonokról kitalált hazugsággal próbálta hergelni követőit - írja a Magyar Nemzet. A DK miniszterelnök-jelöltje a Facebookon azzal vádolta a kormányt, hogy a 2012-es londoni játékok előtt csökkentette a paralimpiai jutalmakat. A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy a baloldali kormányok idején egy paralimpiai aranyérem 20 millió forintot ért, míg 2012-ben az Orbán kormány ezt 23 millióra emelte. Az összetartozás jegyében koncertsorozatot indít a kormány. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán jelentette be az eseményt, melynek 130 állomása lesz szerte az országban. Áder János köztársasági elnök és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter átadta az okleveleket a Stipendium Peregrinum-ösztöndíj idei nyerteseinek a Sándor-palotában. Meg kell ismerni a múltunkat, de nemcsak a tárgyi emlékeket kell összegyűjteni, hanem azokat a gondolatokat is meg kell érteni, amelyek „ebből a sok népcsoportból az idők folyamán nemzetet teremtettek” - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere. Bár az új szakképzési rendszer első évét megnehezítette a járványhelyzet, mégis sikerrel vette az akadályt - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az országos szakképzési tanévnyitón Csongrádon. Soha korábban nem költöttek még Magyarországon felsőoktatásra annyi forrást, mint a jelenlegi kormányzati ciklusban - jelentette ki a pénzügyminiszter. A kormány célja az 5,5 százalékos gazdasági növekedés, ezért minden eddiginél több forrást szánunk a Magyar Multi Programra, hogy az ígéretes hazai vállalkozásokat hozzásegítsük a nagyvállalattá váláshoz - mondta György László államtitkár. A Philip Morris 3 milliárd forintból újrahasznosító központot épített Magyarországon - jelentette be Menczer Tamás államtitkár. A 2010 óta hivatalban lévő polgári-nemzeti kormány fejlesztésének középpontjában mindig is a vidék Magyarországa állt - jelentette ki Schanda Tamás államtitkár. A gazdák társadalmi megbecsültsége ma sokkal nagyobb, mint a járvány előtt - mondta Nagy István agrárminiszter. Megállapodás született az Oroszországtól való újabb hosszú távú gázvásárlási megállapodás minden részletéről - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután Szentpéterváron megbeszélést folytatott a Gazprom igazgatótanácsának elnökével. Az Iszlám Állam jelentkezett a kabuli reptér elleni rakétatámadások elkövetőjeként. Tegnap célzott csapást mért az amerikai haderő egy terrorista gépkocsijára az afgán fővárosban. Az autóban tartózkodó iszlamista a kabuli repterén akart robbantani. Az akcióban többen életüket vesztették, de a halottak pontos számát nem közölték. Afganisztán nem válhat biztonságpolitikai „fekete lyukká” - jelentette ki Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter. A tálibok engedélyezik, hogy a külföldiek és az utazási engedélyével rendelkező afgán állampolgárok elhagyják Afganisztánt - közölte Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Emmanuel Macron francia elnök szerint a tálibok afganisztáni hatalomátvétele miatt nem várható olyan tömeges migráció Európa felé, mint amilyen 2015-ben alakult ki a szíriai háború miatt. További 86 afgán újságíró érkezett családjával együtt Mexikóba vasárnap, akik az afganisztáni tálib hatalomátvétel miatt kényszerültek elhagyni hazájukat. Orosz katonák tartanak hadgyakorlatot Tádzsikisztánban. Belehalt sebesülésébe a gázai határon kilenc napja fejbe lőtt izraeli határőr-őrmester. A koronavírus-fertőzöttek száma 216,3 millió, a halálos áldozatoké 4,5 millió a világon. A Moderna további egymillió adag vakcináját hívták vissza Japánban szennyezettség miatt. Franciaország 10 millió koronavírus elleni oltóanyagot küld afrikai országoknak az Afrikai Unión keresztül. A nepáliak több mint kétharmadának szervezetében képződött koronavírus elleni antitest - közölte az egészségügyi minisztérium az országos felmérés eredményeit ismertetve. Több mint hétezer embert toloncoltak ki Németországból a menekültügyi rendszer keretében az idei első félévben hétfőn ismertetett kormányzati adatok szerint. Mintegy félszáz, emberekkel teli csónak érkezett augusztus utolsó hétvégéjén Lampedusa szigetére, ahol a tábor zsúfoltsága miatt a hatóságok egészségügyi és biztonsági veszélytől tartanak. Ankara „már nem bír el további migrációs terhet” - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Minden eddigi rekordot megdönthet 2021-ben a mexikói-amerikai határon átkelő illegális migránsok közötti halálozások száma - figyelmeztet az egyik konzervatív amerikai napilap cikke. A jemeni háborús bűncselekmények kivizsgálását kérték emberi jogi szakértők a Nemzetközi Büntetőbíróságtól. Joe Biden amerikai elnök katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát az Ida hurrikán pusztítása miatt, és szövetségi segély kiutalását rendelte el a helyreállítási munkákhoz. 693 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Gyermekpornográfia és kábítószer birtoklása miatt vádat emeltek egy 45 éves szudáni nő ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség. Több rendőr segíti szeptemberben, az iskolakezdés hónapjában a gyerekek biztonságos közlekedését a forgalmas helyen lévő fővárosi iskolák környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Keddtől irányonként a belső és külső sávot használhatják az autósok a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tér közelében - közölte a BKK. Eddig zökkenőmentesen zajlik a tokiói paralimpia a koronavírus-járvány ellenére - jelentette be Muto Tosiro, a szervezőbizottság vezetője. Konkoly Zsófia a hatodik helyen végzett 100 méteres hátúszásban a tokiói paralimpián. Lengyel, máltai és svéd ellenfelet kapott a Haladás a férfi futsal Bajnokok Ligája csoportkörében. Fucsovics Márton egy helyet javítva a 41. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.