Belföld

A sajtószabadság bajnoka, aki átírná a kérdéseket: Magyar Péter és a kellemetlen valóság

2025. október 14., kedd 15:20
botrány sajtószabadság ATV propaganda Mandiner Kacsoh Dániel Magyar Péter Partizán Tisza Párt

Ismét propagandistának nevezte a Mandinert Magyar Péter, mert a lap egy ellenzéki politikussal mert interjút készíteni. A lap főszerkesztő-helyettese erre emlékeztetett: Magyar Péter néhány éve még a Diákhitel Központ vezetőjeként egy egész interjút akart átírni, mert nem tetszettek neki a kritikus kérdések. A sajtószabadság tehát addig tart, amíg neki tetsző kérdéseket tesznek fel.

  • A sajtószabadság bajnoka, aki átírná a kérdéseket: Magyar Péter és a kellemetlen valóság

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

