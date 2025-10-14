A sajtószabadság bajnoka, aki átírná a kérdéseket: Magyar Péter és a kellemetlen valóság

Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Brüsszel az "évszázad legrosszabb dealjét" ünnepli, miközben romba dönti az európai gazdaságot. Szijjártó Péter leleplezte a tényeket, amikről Brüsszelben mélyen hallgatnak. Kattintson a részletekért!

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.