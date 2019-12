A Sajó áradása miatt zártak le egy útszakaszt

Karácsonykor Isten feltárja előttünk önmagát és beavat minket saját emberségünk titkába is: az ember olyan lény, akinek az élete szeretetből indul és a szeretetbe tart - mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a fővárosban szenteste. Szebb és reményteljesebb bonyodalmak jönnek karácsony ünnepe után – mondta igehirdetésében Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. A karácsonyi református istentiszteleten a lelkész hangsúlyozta: a karácsony a nagy megfordítások ünnepe. Ne higgyük el, hogy Jézust ki lehet szorítani a világból, hogy bármi hatalmasabb, mint ő - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a budavári evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten. Az államadósság GDP-hez mért arányát 60 százalék alá akarja mérsékelni a kormány 2022 végére, gyorsítani szeretnék az adósságcsökkentés ütemét - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A közbeszerzési eljárások kiírásában, tervezésében, lebonyolításában is megjelenhet az innováció - mondta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Erősíti Magyarország energiabiztonságát a Török Áramlat kiépítése, mivel így új útvonalon is lehet majd gázt vásárolni - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Békét és „megvilágosodást" sürgetett Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról karácsony napján elmondott beszédében. A szentatya sorra vette a világ konfliktusok és szenvedés dúlta térségeit, majd Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és az egész világra. Jézus születése a feltétel nélküli szeretet üzenetét jelképezi a mai emberiség számára is, amely ha meg akarja változtatni a világot, saját magával kell kezdenie - hangsúlyozta homíliájában Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában szenteste bemutatott misén. A világ minden tájáról érkeztek a keresztények ezrei Betlehembe, Jézus szülőhelyére, hogy meghallgassák Pierbattista Pizzaballa érseknek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátorának miséjét. A béke és a megbocsátás üzenetét hangsúlyozta Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi érsek Betlehemben. A dél-szudáni békemegállapodás minél előbbi életbe léptetését sürgette az a közös felhívás, amelyet Ferenc pápa, az anglikán egyházat vezető Justin Welby canterburyi érsek és a skót egyházat képviselő John Chalmers tett közzé karácsony napján. Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta karácsonyi üzenetében II. Erzsébet brit királynő. Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt listavezetője szerint van esély arra, hogy mihamarabb lezáruljanak a szeptemberben tartott választások nyomán kezdett koalíciós tárgyalások. A Hattyúk tava egyes jeleneteit eltáncolva a párizsi operaház előtt tiltakoztak balerinák Emmanuel Macron elnöknek a kedvezményes nyugdíjukat érintő tervei ellen. Törökországnak szüksége lehet egy olyan törvényre, amely lehetővé teszi csapatok Líbiába küldését és a parlament már dolgozik a jogszabályon – közölte Ibrahim Kalin, az elnök szóvivője. Előre be nem jelentett látogatásra Tunéziába érkezett Recep Tayyip Erdogan török elnök. Nyolcvan terroristát ártalmatlanítottak a védelmi és biztonsági erők a Burkina Faso északi részén fekvő Arbindában - közölte a nyugat-afrikai ország hadserege. Nem lesz javulás a kétoldalú kapcsolatokban a Kelet-kínai-tenger stabilitása nélkül - közölte a japán külügyminisztérium tájékoztatása szerint Abe Sindzó japán kormányfő Csengtuban kínai kollégájával, Li Ko-csianggal. Ismét összecsapások voltak Hongkongban a kormányellenes tüntetők és a rendőrök között. Jóváhagyta az iraki parlament az igazságosabb voksolást lehető tévő új választási törvényt, a kormányellenes tüntetők egyik fő követelését, de a továbbra sincs megegyezés másik fő követelésük, az új ügyvivő kormányfő kijelölése kapcsán. Három hónappal meghosszabbította egy orosz bíróság a kémkedéssel vádolt Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos őrizetét, - Whelan családja és amerikai illetékesek igazságtalannak tartják a döntést. Egy közvélemény-kutatás szerint a németek jobban bíznak Emmanuel Macron francia államfőben, mint saját kormányuk vezetőjében, Angela Merkelben. Továbbra is nagy a közösségre nehezedő migrációs nyomás - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezet vezetője a Die Welt című német lap hírportáljának. Minden harmadik nem osztrák állampolgárságú ipari tanuló félbehagyja tanulmányait Ausztriában - derül ki az osztrák oktatási kutatóintézet legfrissebb felméréséből. Őrizetbe vették Akimoto Cukaszát, a japán kormányzó konzervatív Liberális Demokrata Párt egyik parlamenti képviselőjét azzal a váddal, hogy kenőpénzt fogadott el egy kaszinó megnyitásáért. Harminc éve végezték ki Romániában a megbuktatott kommunista vezetőt, Nicolae Ceausescut és feleségét. Az 1989-es romániai forradalom 10 nap alatt elsöpörte az akkor már 24 éve hatalmon lévő diktátort. Kényszerleszállást hajtott végre egy Mi-8 típusú orosz helikopter a Krasznojarszki területen, a leszálláskor tizenöten megsérültek - közölte az egészségügyi minisztérium helyi részlege. 300 ezer eurós óvadék ellenében kiengedték, így immár szabadlábon védekezhet a korábbi bokszvilágbajnok Felix Sturm. A 40 éves bosnyák-német ökölvívót áprilisban Kölnben vették őrizetbe, majd a bíróság döntése nyomán letartóztatásba helyezték adócsalás és doppingszerekkel való visszaélés vádjával. A Richter-skála szerinti 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia középső részét - személyi sérülés nem történt, de komoly anyagi károkról érkezett hír. Egy budapesti hostelben holtan találták a baskírföldi zongoraművészt, Elina Valijevát – a budapesti orosz nagykövetség megerősítette a művész halálát, aki feltehetően valamiféle gázmérgezésnek esett áldozatul. A Sajó áradása miatt lezárták a 2603-as összekötő utat a 26-os főút és Sajókaza között. Peák Barnabással a soraiban indul a Tour de Hongrie-n a Mitchelton-SCOTT csapata. Az olasz sportsajtó értesülése szerint a Serie A éllovasa, az Internazionale a januári átigazolási időszakban vételi ajánlatot tesz az FC Barcelonának a katalánoknál futballozó Arturo Vidalért.