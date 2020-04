A Rózsa utcai idősotthon 94 lakójából 60-nak lett pozitív a teszteredménye

Kiskunhalason tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök, ahol megtekintette a mobil járványkórházat, egy védőruha-varróüzemet és a városi kórházat. 1310-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 beteg, ezzel 85 főre emelkedett az elhunytak száma. 115 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból. Újabb 56 fertőzöttet regisztráltak a Pesti úti idősek otthonában- jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta: az újabb betegeket a Korányi és a Szent János Kórház fogadta be, mindannyian jól vannak, többüknek nincsenek tünetei sem. Az országos tisztifőorvos kivizsgáltatja, hogy megfelelő orvosi ellátást kaptak-e a fővárosi Pesti úti idősotthon lakói. A Pesti úti idősek otthonában eddig összesen 198 igazolt koronavírus-fertőzött van. Segélykérő levélben kért segítséget a Pesti úti Idősek Otthonának igazgatója Budapest Főváros Kormányhivatalától. Ízléstelennek nevezte a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán azt, ahogy a főpolgármester „menekül az egyenes kiállás és a felelősség elől", a balliberális média pedig „napok óta szerecsenmosdatja". Nyilvánvaló mulasztás történt a fővárosi idős otthonban - ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Gulyás Gergely hangsúlyozta: ha Karácsony Gergely és az ellenzéki pártok a védekezéssel és nem a vádaskodással foglalkoznának, akkor most nem szembesülnének az idősotthonokban kialakult súlyos járványhelyzettel. A budapesti Rózsa utcai otthon 94 lakójából 60 idős embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje a főváros saját forrásból végzett szűrésén - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Öt repülőgép több mint ötmillió maszkot, húszezer tesztet és ötezer pár kesztyűt szállított Magyarországra az egészségügyi ellátórendszerben dolgozóknak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos súlyos mulasztás miatt váltották le a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját - írta az Origo. A DK által vezetett települések felszólítják a kormányt, hogy vegye ki jobban a részét a járvány elleni védekezésből - mondta az ellenzéki párt óbudai polgármestere közösségi oldalán. Míg a Jobbik a legszigorúbb kijárási korlátozásokat vezetné be országosan, Ózdon és Dunaújvárosban egyik jobbikos polgármester sem szigorított az eddigi intézkedéseken. Senki ne próbálja meg kijátszani a kijárási korlátozást - hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Kormányinfó Pluszban a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: ez az ünnep más, mint az eddigiek, ugyanakkor továbbra is életeket menthetünk azzal, ha nem utazunk el és otthonunkban maradunk. Operatív törzs: több mint tízezer szabálysértést észlelt a rendőrség a kijárási korlátozás megszegésével kapcsolatban. Hajléktalanokat költöztet Józsefvárosba Karácsony Gergely főpolgármester - írja a Magyar Nemzet. A napilap beszámolója szerint mintegy 71 fővárosi kézben lévő, üres lakást minősítenek át hajléktalanszállássá a Kőbányai úton. Varga Mihály pénzügyminiszter arra kért mindenkit, hogy húsvét ünnepén tudassa idős szeretteivel, nincsenek egyedül és szeretnék, ha minél hamarabb, minél gyorsabban találkozhatnának velük. A világjárvány a nemzedékek közötti szolidaritásra és arra tanít, hogy felelősek vagyunk egymásért - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét alkalmából. Az idei húsvétot végigkíséri a járvány miatti szorongás, de ünnepelni fogunk, ahogy lehet - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. A világot megrázó válság radikális változásra kell késztessen, hogy a járvány elmúltával ne ott folytassuk az életünket, ahol a kitörése előtt abbahagytuk - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvét alkalmából. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma világszerte 96 432-vel nőtt és elérte az 1 698 416-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 102 764-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 376 677. Sem Tirol tartomány, sem pedig Ischgl vezetése nem követett el mulasztást -mondta Werner Kurz, Ischgl polgármestere. A település vezetését azzal vádolják: felelős azért, hogy Európa jelentős részében elterjedt a koronavírus. Romániában először emelkedett 500 fölé az egy nap alatt észlelt új koronavírus-fertőzések száma. Egyre többen fertőződnek meg az új koronavírussal a horvát és a szlovén szeretetotthonokban. Ukrajnában egy nap alatt négy új esettel, 73-ra nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 308-cal 2511-re - közölte az egészségügyi minisztérium. A két legnagyobb észak-macedón párt vezetője interjút adott egy fertőzött újságírónak, ezért két hétig önkéntes elkülönítésbe vonultak. A boszniai határon felháborodást és torlódást okozott, hogy minden hazatérőt kötelezően karantén alá helyeznek. Csehországban reggel 5735 koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván, ami 146-al több, mint pénteken. A növekmény jóval alacsonyabb, mint az előző heti napi 253-as átlag. Keddtől megnyitják a könyvesboltokat, az erdészeteket és a csecsemőcikkeket áruló üzleteket Giuseppe Conte olasz miniszterelnök bejelentése szerint, aki május 4-éig meghosszabbította az eddig érvényes összes többi járványügyi óvintézkedést és korlátozást. Spanyolországban tovább mérséklődik az új típusú koronavírus okozta halálozás mértéke, az elmúlt 24 órában 510-en veszítették életüket, 95-tel kevesebben, mint egy nappal korábban. Franciaországban a regisztrált betegek szám meghaladta a 90 ezret, a koronavírus-járványnak már több mint 13 ezer halálos áldozata van. A koronavírus-fertőzések számának növekedését jelző görbe töretlenül emelkedik Belgiumban, ahol meghaladta a 28 ezret az igazolt esetek száma. Hollandiában egy nap alatt mintegy 1500-zal, Luxemburgban 108-cal emelkedett a jelentett esetek száma. Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben. Az elmúlt 24 órában 917 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz. Kínai orvosokat és védőfelszerelést szállító repülőgépek érkeznek az orosz fővárosba, a szakembereket a moszkvai önkormányzat hívta meg az új koronavírus elleni küzdelem megsegítésére. Törökországban egy nap alatt 4747-re nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, több mint 47 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, 1006 ember vesztette életét a járvány miatt. Mintegy 465 ezer fertőzöttet tartanak nyilván az Egyesült Államokban, a járványban elhunytak száma meghaladja a 16 ezret. Donald Trump amerikai elnök megismételte, hogy készen áll a koronavírus-járvány miatt leállt gazdaság újraindítására, de hozzátette, hogy május elejéig még biztosan nem lehet enyhíteni az elrendelt korlátozásokat és megindítani a munkát. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy kormánya vízumszankciókat tervez életbe léptetni azon országokkal szemben, amelyek elutasítják vagy túlzottan késleltetik az Egyesült Államokból visszaküldött emberek átvételét. Egy idős asszony holttestét találták meg Galgagután. A gyanú szerint bűncselekmény áldozata lett - tájékoztat a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy hónapra elrendelte a Miskolci Járábíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint szándékosan felgyújtott egy miskolci családi házat, hogy a lakókat megölje. Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke szerint szerették volna, ha a pályán dőlnek el a bajnokságok, de nem látták reális esélyét, hogy befejezzék az idényt. A ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni a koronavírus-járvány miatti halasztások ellenére is optimistán várja az olimpiai kvalifikációs sorozatot.