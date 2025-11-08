Keresés

Belföld

A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó

2025. november 08., szombat 07:00 | Hír TV

Történelmi jelentőségű hírt jelentett be Szijjártó Péter Washingtonból: a magyar–amerikai csúcstalálkozó eredményeként Magyarország teljes és állandó szankciós mentességet kap a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken történő szállításokra. Ez a józan ész diadala, amely egyenesen a magyar rezsicsökkentés megmentését jelenti.

  • A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó

A magyar delegáció washingtoni tárgyalásai a magyar nemzeti érdekérvényesítés történelmi sikerét hozták. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a csúcstalálkozót követően bejelentette: az Egyesült Államok kormánya teljes, korlátok és időkorlát nélküli mentességet ad Magyarországnak az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól a két legfontosabb ellátási útvonalon.

Ez a döntés nem kevesebb, mint a magyar rezsicsökkentés megmentése.

1. A jelen biztonsága: teljes mentesség a vezetékekre

 

A miniszter egyértelművé tette: a szankciós mentesség a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik.

"Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül" – mutatott rá Szijjártó Péter. A tét óriási volt: tavaly a Török Áramlaton 8,5 milliárd köbméter gáz, a Barátság vezetéken 5 millió tonna kőolaj érkezett.

Ez a megállapodás a józan ész diadala az ideológiai alapú szankciós politika felett. A magyar tárgyalódelegáció (ahogy azt Orbán Viktor is hangsúlyozta) a fizikai realitásokra hivatkozott: tengerparttal nem rendelkező országként Magyarország energiaellátása ezen vezetékeken múlik. Ennek elismerése Washington részéről a pragmatikus, érdekeken alapuló szövetség jele.

 2. A jövő biztonsága: zöld út a Paks II. beruházásnak

 

A siker kettős: a jelen ellátása mellett a jövő energiafüggetlenségét is sikerült biztosítani. A miniszter bejelentette, hogy a Paks II. atomerőműre vonatkozó, december 19-én lejáró amerikai szankciós mentességet állandóvá alakítják.

"Ez azt jelenti, hogy a Paks II. beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen" – hangsúlyozta.

Ez a döntés szabad utat ad a beruházás felgyorsításának. A miniszter szerint február elején már „lent lesz az első beton a földben”, amivel a projekt hivatalosan is "építés alatt álló atomerőműnek" minősül.

 Konklúzió: a magyar út igazolása

 

A washingtoni megállapodás éles kontrasztot képez a brüsszeli önsorsrontó politikával. Miközben az Európai Unió ideológiai alapon próbál nyomást gyakorolni a tagállamokra, addig a magyar kormány a józan észre és a nemzeti érdekre alapozva tárgyalt a világ vezető hatalmával.

Az eredmény: Magyarország energiaellátása biztonságban van, a rezsicsökkentés megvédhető, a jövőbeli nukleáris fejlesztés pedig akadálytalanul folytatódhat. Ez a szuverén, békepárti és pragmatikus külpolitika diadala.

Forrás: MTI

Kapcsolódó tartalmak

