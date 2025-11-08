A rezsicsökkentés megmentése és a globális elismerés – Fekete Rajmund a csúcsról + videó
Megosztás itt:
2025. november 08., szombat 18:20
| Magyar Nemzet
Az Orbán–Trump csúcstalálkozó történelmi jelentőségű diplomáciai siker, amelynek eredményeként Magyarország újra felkerült a világpolitikai térképre – erről Fekete Rajmund Amerika-szakértő beszélt a Magyar Nemzet Rapid podcastjában.
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.