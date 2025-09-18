Keresés

A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét + videó

2025. szeptember 18., csütörtök 17:00 | HírTV

A közleményben az olvasható: több feljelentés is érkezett a szeghalmi rendezvényről, ahol a volt vezérkari főnök fegyverrel jelent meg, ezért a rendőrség szabálysértési elkészítő eljárást indított.

  • A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét + videó

Legfrissebb híreink

Minden fronton szorítaná Moszkvát az új szankciós csomag

Minden fronton szorítaná Moszkvát az új szankciós csomag

 Pénteken az EU-s tagállamok elé kerül az Európai Bizottság javaslata. Az Oroszország elleni új szankciós csomag célja az orosz olajcégek és közvetítő hálózatok korlátozása – ez különösen érzékenyen érintheti Magyarországot és Szlovákiát. A döntést Ursula von der Leyen és Donald Trump keddi egyeztetése gyorsította fel, az Egyesült Államok ugyanis vámokat sürget Kínával és Indiával szemben.
Radar – Trump a windsor-i kastélyban + videó

Radar – Trump a windsor-i kastélyban + videó

 Mesés estélyik és végtelen mennyiségű kitüntetés-tartsanak velünk, és megmutatjuk, mi várta Donald Trumpot a ködös Albionban a történelmi jelentőségű brit-amerikai csúcstalálkozón.

