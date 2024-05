A rendőrség nyilvánosságra hozta a kínai elnök látogatása miatti forgalomkorlátozásokat és lezárásokat

Megosztás itt:

A sajtóhírek szerint 400 fő körül alakuló létszámú kínai delegációban minden valószínűség szerint helyet foglal majd többek között Vang Ji külügyminiszter, Lan Fo-an pénzügyminiszter, Vang Ven-tao kereskedelmi miniszter, Dzsen San-csie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke, valamint Ju Csian-hua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is – értesült a lap.

Emellett számíthatunk a kínai first lady, Peng Li-jüan jelenltére is, akinek már Hszi európai útjának franciaországi állomásán is volt hivatalos programja.

A rendőrség ma délelőtt nyilvánosságra hozta a kínai elnök látogatása miatti forgalomkorlátozásokat és lezárásokat. Egészen pénteken 20 óráig tilos lesz majd megállni a budapesti I., IX., XI., XIX., XX. és XXIII. kerületek egyes részein. Szerdán este, valamint pénteken este a Liszt Ferenc repülőtértől a budai várban található Hess András térig vezető útvonal mentén kell majd forgalomkorlátozásra számítani – azaz Hszi minden valószínűség szerint a várbeli Hiltonban száll majd meg –, pénteken késő délelőtt és kora délután pedig a Hess András tér és a Dombóvári út között, ahol a Mol-torony található.

Emellett kiszivárogtak részletek azzal is, hogy mivel furikázik majd Hszi Budapesten:

a „kínai Rolls-Royce-szal”, a Hongcsi N701-gyel, amely egy több mint hatméteres, háromtonnás limuzin.

Márkája, a Hongcsi kínaiul „vörös zászlót” jelent, ehhez illeszkedik a márka emblémája is. Az exkluzív modellből mindössze 50 darabot terveztek, és masszív, rakétatámadás, valamint vegyifegyver-támadás kivédésére is képes páncélzattal is rendelkezik.

