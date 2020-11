A rendőrök szerint fegyelmezett a lakosság

A kijárási korlátozások első hetében a rendőrség tapasztalatai alapján a polgárok jelentős része elfogadta és be is tartja a koronavírus-fertőzés okozta járványveszély visszaszorítása érdekében meghozott korlátozó intézkedéseket.

Rendőrségi források szerint a rendelkezések hatálybalépése óta eltelt négy nap során napi átlagban 300 polgárral szemben kellett intézkedni a tilalmi szabályok megszegése miatt. Az esetek felében a rendőrség csak figyelmeztette a szabályszegőket, a korlátozások első napján viszont 107 esetben kellett bírságot kiszabni, 115 feljelentés mellett. Azóta ez a napi szám csökkent, a polgárokhoz elértek a korlátozások szabályairól közzétett felhívások, kevesebb a kirívó jogsértés.

A legtöbb esetben a gépjárművel közlekedők sértették meg a rendelkezésben foglaltakat. Sajnos balesetek is előfordultak, november 14-én este egy Tiszántúlról Szombathelyre igyekvő férfi hajtott túl nagy sebességgel autójával, hogy még este nyolc óra előtt hazaérjen, kisodródott az útról, karambolozott. Szerencsére nem szenvedett komolyabb sérüléseket. A rendőrség differenciáltan intézkedik, nem kell attól tartani, hogy eljárás indul azok ellen, akik valamilyen forgalmi ok miatt csak kis késéssel érnek haza, a közlekedési szabályok betartását nem írták felül a rendelkezések.

November 13-án egy 21 éves fiatal férfit állítottak meg a rendőrök, aki éjfél körül közlekedett autójával Budapest belvárosában. A gépkocsi vezetőjének nem volt igazolása arról, hogy munkavégzés miatt közlekedett, olyan súlyos veszélyhelyzetre sem volt magyarázata, ami indokolttá tette volna a szabályok megszegését. Az alkoholszonda eredményei szerint csupán autókázni volt kedve ittasan az üres városban. Ezt a jogosítványa és több százezer forintja bánja majd, utasait is feljelentették a kijárási korlátozások szabályainak megsértése miatt. Kaposváron jogosítvány nélkül autózott egy férfi hajnali háromkor, nem is tudta megmagyarázni, milyen célzattal ült volánhoz, ellene is eljárás indult. Sükösdön őrizetbe is vett a rendőrség egy 24 éves helyi férfit, aki nem állt meg a kijárási korlátozások szabályait ellenőrző rendőrök jelzésére, menekülésbe kezdett, autójával egy villanyoszlopnak hajtott, majd gyalog akart elfutni, elfogták. Jogosítványát már korábban bevonta a rendőrség, az általa vezetett osztrák rendszámú autó jogszerű használatával sem tudott elszámolni, ráadásul drogot is találtak nála. Fonyódon vasárnap hajnalban egy nő hivatkozott arra, hogy munkába indulna autóval, de otthon hagyta a jogosítványát. Ebből semmi nem volt igaz, a vezetői engedély három hónapja a rendőrségen van, ittas vezetés miatt vonták be, és a nő ellen is eljárás indult.

Az éjszakai járőrök rugalmasak, jogsértést tapasztalva elsődleges céljuk a rendelkezések betartására irányuló figyelmeztetés, helyszíni bírságot és feljelentést csak olyan esetekben alkalmaznak, amikor valaki szándékosan, visszatérően vagy súlyosabb mértékben szegi meg a szabályokat. A kijárási tilalom alatti közterületi csoportosulás ennek számít, ami az éjszaka kutyát sétáltatókra is érvényes, ilyen szabálysértés miatt három esetben is készült feljelentés.

Az éjszaka elnéptelenedett utcák a látszat ellenére nem jelentenek jó terepet a betörőknek, hiszen a járőröző rendvédelmisek minden mozgásra felfigyelnek, mindennek utánajárnak. Csökkent a bűncselekmények száma, illetve több a tettenérés: csak szombaton harminc körözés alatt álló polgár futott bele a rendőrökbe, s 87 gyanúsítottat bűncselekmény elkövetése közben értek tetten a rendőrök az országban. Hat ittas vezető is lebukott, de a határok védelméről sem feledkeztek meg a rendőrök és a honvédek, szombat éjjel 128 illegális határsértővel szemben intézkedtek. Budapest VII. kerületében péntek éjjel egy besurranót sikerült elfogni, aki egy társasház lakásainak ajtajait nyitogatta, egy lakásból sikerült is elvinnie készpénzt és bankkártyát, a 42 éves férfit a helyszín közelében fogták el a rendőrök.

A rendőrség továbbra is odafigyel a védelmi eszközök kötelező és megfelelő használatára is. A szerdától hatályba lépett védelmi intézkedések értelmében a tízezernél nagyobb lélekszámú településeken, fővárosi kerületekben a polgármesterek dönthetnek a közterületi maszkhasználatról. A rendőrök itt is rugalmasak, a magányosan sétáló járókelőket csak figyelmeztetik, de ha az utcán többen vannak és valaki nem visel maszkot, ott már előkerül a bírság befizetésére felszólító csekk, napi átlagban 15 alkalommal kellett ezzel élniük a budapesti rendőröknek.

Magyarországon 147 olyan település van, amelynek tízezernél nagyobb a lakosságszáma. Ahol a város vezetése kihirdette a közterületekre érvényes szabályozást, a rendőrség ott is ellenőrzi annak is a betartását, munkájukat a honvédség segíti.

A tömegközlekedésben, megállókban és az üzletekben szerdától szombat estig 270 esetben kellett intézkedni a szabálytalan maszkhasználat miatt, vagy azért, mert az emberek nem viseltek maszkot. Mivel mind a járműveken, mind az üzletekben hetek óta érvényes ez a szabály, itt kevesebb a figyelmeztetés, a rendőrség többször él a bírság és a feljelentés eszközével.

Rosszindulatú fővárosi hangulatkeltés Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalakon és egyéb fórumokon is pánikot keltő közleményekben nehezményezte, hogy Budapest utcáit nemcsak rendőrök, hanem fegyveres honvédek és a Terrorelhárító Központ (TEK) járőrei is ellepték az éjszakai ellenőrzések során, félelmet keltve ezzel a lakosságban. A rosszindulatú hangulatkeltés arra nem tér ki, hogy ha a polgárok betartják a korlátozásokat, akkor kiben kelt félelmet a biztonságuk érdekében az üres utcákon járőröző rendvédelmi szakemberek látványa, mint ahogyan arra sem, hogy a két hete történt tragikus bécsi események is bizonyítják: a nemzetközi terrorista veszélyhelyzet a kijárási korlátozások elrendelésével sem változott. Nemzetközi biztonságtechnikai tapasztalat, hogy a látványos járőrözés egyrészt nyugalmat sugároz azon polgárok felé, akik felfogják, hogy ez az ő érdekükben történik, a másik oldalt viszont – legyen az terrorista vagy éjszakai betörő – elriaszthatja a jogsértő magatartás végrehajtásától, ez a bűnmegelőzés lényege. A Magyar Honvédség és a TEK szakemberei a főváros, a magyar nagyvárosok lakóinak biztonságának letéteményeseiként vesznek részt az éjszakai nyugalom biztosításában, rengeteg terhet levéve ezzel a rendőrség válláról. A jogsértésekkel szemben továbbra is csak a rendőrség állományába tartozó járőrök intézkedhetnek.

