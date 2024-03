A régi ismeretség ellenére megtagadták Magyar Pétert korábbi barátai

Megosztás itt:

A hvg.hu információi szerint, habár a Kruchina testvérek most tagadják, hogy barátai lennének Magyar Péternek, azonban ismeretségük régre nyúlik vissza.

Kruchina Vince (a képen) és Károly még a piarista gimnáziumból ismerik Magyar Pétert, és barátságukban fontos szerepe volt a 2006-ban létrehozott, „Ne féljetek”-alapítványnak. Ezt Magyar Péter és apja hozta létre, akik jogi támogatást nyújtottak azoknak, akiket a rendőrség megsebesített, illetve fogdába zárt az utcai összecsapásokban.

Kruchina Vincét és Károlyt még ügyvédjelöltként védte Magyar Péter a 2006-os rendőrterror idején. Az ügy részleteiről Magyar Péter több információt is megosztott a nyilvánossággal, amiért akkor fegyelmit is kapott. Magyar Péter nyilatkozatairól az Index is írt még 2008-ban.

Az ügyvédi védelemnek köszönhetően az akkor huszonéves Kruchina Vincét és Károlyt felmentették, valamint a bírósági döntés értelmében az állam egy-egy millió forint kártérítést is fizetett nekik, 2008-ban pedig megkapták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat.

A Kruchina fivérek mára a legnagyobb állami cégek vezetői közé tartoznak. Kruchina Vince a Volánbusz vezetőjeként havonta bruttó négymillió forintot vihet haza.

Forrás: Index

Fotó: Index