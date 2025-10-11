Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

TF 100 - Száz éve a pályán 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A recept a sikerhez, amit Brüsszel elfelejtett: 100 éve született Margaret Thatcher

2025. október 11., szombat 09:30 | Hír TV

Száz évvel ezelőtt született Margaret Thatcher, a "Vaslady", aki megmutatta, hogy a bátor, nemzeti érdekeket képviselő, józan észre alapuló politika sikeres lehet. Öröksége ma aktuálisabb, mint valaha: egyértelmű útmutatást ad a brüsszeli elhibázott politikákkal szembeni küzdelemhez.

  • A recept a sikerhez, amit Brüsszel elfelejtett: 100 éve született Margaret Thatcher

Száz évvel ezelőtt született Margaret Thatcher, a "Vaslady", aki megmutatta, hogy a bátor, nemzeti érdekeket képviselő, józan észre alapuló politika sikeres lehet. Öröksége ma aktuálisabb, mint valaha: egyértelmű útmutatást ad a brüsszeli elhibázott politikákkal szembeni küzdelemhez.

A Vaslady receptje: Bátorság, józan ész és a nemzeti érdek

Amikor Margaret Thatcher 1979-ben hatalomra került, Nagy-Britannia "Európa beteg embere" volt: az elszabadult infláció, a megbénító sztrájkok és a nemzeti önbizalomhiány jellemezte. Thatcher nem félt szembemenni az uralkodó ideológiákkal. Letörte a szakszervezetek túlzott hatalmát, privatizált, és adókat csökkentett. Politikájának alapja nem a bonyolult elmélet, hanem a józan paraszti ész volt: az állam ne szóljon bele mindenbe, hagyja az embereket és a vállalkozásokat dolgozni és gyarapodni. A kezdeti nehézségek után az eredmények őt igazolták: a brit gazdaság talpra állt, és az ország visszanyerte nemzetközi tekintélyét.

Amit Thatcher tudott, és amit a mai Brüsszel elfelejtett

A Vaslady örökségének legfontosabb eleme a szuverenitás melletti bátor kiállás. Bár akkoriban a mai Európai Unió elődjét még Európai Közösségnek (EK) hívták, a politikai vita már akkor is ugyanerről szólt. Már évtizedekkel ezelőtt felismerte a brüsszeli globalista központosítás veszélyeit, és keményen harcolt a brit nemzeti érdekekért egy "európai szuperállam" létrehozása ellen. Az ő nevéhez fűződik a híres mondás – "Vissza akarom kapni a pénzünket!" –, amivel a brit befizetések csökkentéséért küzdött Brüsszelben. A kontraszt a mai brüsszeli vezetéssel szemben óriási. Míg Thatcher a józan észre és a nemzeti érdekekre épített, addig a mai brüsszeli elit ideológiai alapú, a valóságtól elrugaszkodott politikát folytat.

A magyar út, mint a "thatcheri" örökség folytatása

Margaret Thatcher politikája bizonyítja, hogy van alternatívája a brüsszeli fősodornak. Az a bátor, a nemzeti érdekeket mindenek fölé helyező, a józan észre alapozó politika, amit Orbán Viktor és a magyar kormány képvisel, ennek a sikeres konzervatív hagyománynak a 21. századi folytatása. A harc a szuverenitásért, az alacsony adók politikája, a migrációval szembeni fellépés mind-mind azt mutatja, hogy a "thatcheri" recept ma is működik. A Vaslady születésének 100. évfordulója – akinek nemrég Budapesten is szobrot avattak – emlékeztet minket: a győzelemhez nem behódolásra, hanem bátorságra és a saját utunk melletti kitartásra van szükség.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát átfogó elemzésünkből!

 

További híreink

Melyik magyar szinkronhang kihez tartozik? – A legtöbben itt elbuknak a 4. kérdésnél!

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Hoppá! Így reagált a válásról szóló pletykákra Hódi Pamela

Szijjártó Péter szerint ebből óriási baj lehet

Vilmos herceg és Katalin hercegné személyzet nélkül költöznek a Forest Lodge-ba: jó okuk van erre

A feröeri futballcsodának magyar főszereplője volt a nagyképű Montenegró ellen

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Szégyenletes, ami történt! Kiborult a Fradi edzője a vereség után

Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést

További híreink

Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak
2
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
3
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
4
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
5
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
6
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
7
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
8
Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó
9
Gyurcsány embere a Tisza Párt rendezvényén dicsérte a legutáltabb egészségügyi intézkedést + videó
10
Egyre nagyobb az elégedetlenség Romániában, már egy NATO-nak bedolgozó lőszergyár dolgozói is sztrájkba fogtak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!