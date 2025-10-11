A recept a sikerhez, amit Brüsszel elfelejtett: 100 éve született Margaret Thatcher

Megosztás itt:

Száz évvel ezelőtt született Margaret Thatcher, a "Vaslady", aki megmutatta, hogy a bátor, nemzeti érdekeket képviselő, józan észre alapuló politika sikeres lehet. Öröksége ma aktuálisabb, mint valaha: egyértelmű útmutatást ad a brüsszeli elhibázott politikákkal szembeni küzdelemhez.

A Vaslady receptje: Bátorság, józan ész és a nemzeti érdek

Amikor Margaret Thatcher 1979-ben hatalomra került, Nagy-Britannia "Európa beteg embere" volt: az elszabadult infláció, a megbénító sztrájkok és a nemzeti önbizalomhiány jellemezte. Thatcher nem félt szembemenni az uralkodó ideológiákkal. Letörte a szakszervezetek túlzott hatalmát, privatizált, és adókat csökkentett. Politikájának alapja nem a bonyolult elmélet, hanem a józan paraszti ész volt: az állam ne szóljon bele mindenbe, hagyja az embereket és a vállalkozásokat dolgozni és gyarapodni. A kezdeti nehézségek után az eredmények őt igazolták: a brit gazdaság talpra állt, és az ország visszanyerte nemzetközi tekintélyét.

Amit Thatcher tudott, és amit a mai Brüsszel elfelejtett

A Vaslady örökségének legfontosabb eleme a szuverenitás melletti bátor kiállás. Bár akkoriban a mai Európai Unió elődjét még Európai Közösségnek (EK) hívták, a politikai vita már akkor is ugyanerről szólt. Már évtizedekkel ezelőtt felismerte a brüsszeli globalista központosítás veszélyeit, és keményen harcolt a brit nemzeti érdekekért egy "európai szuperállam" létrehozása ellen. Az ő nevéhez fűződik a híres mondás – "Vissza akarom kapni a pénzünket!" –, amivel a brit befizetések csökkentéséért küzdött Brüsszelben. A kontraszt a mai brüsszeli vezetéssel szemben óriási. Míg Thatcher a józan észre és a nemzeti érdekekre épített, addig a mai brüsszeli elit ideológiai alapú, a valóságtól elrugaszkodott politikát folytat.

A magyar út, mint a "thatcheri" örökség folytatása

Margaret Thatcher politikája bizonyítja, hogy van alternatívája a brüsszeli fősodornak. Az a bátor, a nemzeti érdekeket mindenek fölé helyező, a józan észre alapozó politika, amit Orbán Viktor és a magyar kormány képvisel, ennek a sikeres konzervatív hagyománynak a 21. századi folytatása. A harc a szuverenitásért, az alacsony adók politikája, a migrációval szembeni fellépés mind-mind azt mutatja, hogy a "thatcheri" recept ma is működik. A Vaslady születésének 100. évfordulója – akinek nemrég Budapesten is szobrot avattak – emlékeztet minket: a győzelemhez nem behódolásra, hanem bátorságra és a saját utunk melletti kitartásra van szükség.

