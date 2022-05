A rakpart után a Lánchídról is kitiltaná az autósokat Karácsony

Megosztás itt:

Szólnak érvek amellett, hogy a Lánchídon csak buszok és kerékpárok közlekedjenek

– nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely ismertetéséből kiderült, hogy támogatná a civil és zöldszervezetek ötletét azzal kapcsolatban, hogy a felújított hídra ezentúl csupán a buszok és a kerékpárosok hajthatnak fel. Budapest vezetője azt is leszögezte, hogy ezekkel a civil szervezetekkel még a Lánchíd megnyitása előtt, ősszel mindenképpen tárgyalni fog.

Karácsony újságírói kérdésre azt mondta: a lépés a választási programjában szerepelt, és ő ezt a programot mindenképp szeretné végrehajtani.

A városvezetéstől nem idegen az autóellenes intézkedések bevezetése, amelyek miatt állandósultak a forgalomfeltorlódások a városban. Jelenleg a pesti alsó rakpart belvárosi szakaszának lezárását is tervezi a fővárosi vezetés, annak ellenére, hogy a lakosság többsége ellenzi a főpolgármester ötletét. Az intézkedés ellen már több szervezet szót emelt, többek között a Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Autóklub is. Indoklásuk szerint az új szabályozás tovább nehezítené a Budapesten való áthaladást, amely már így is terhelt, nem is beszélve a rakparton működő vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások helyzetéről. Karácsony Gergely korábbi megszólalásaiban már kinyilvánította véleményét intézkedésének következményeiről: „Hát szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog.” Budapest főpolgármestere tavaly nyáron nyilatkozott így, amikor a budapesti dugók a leginkább nehezítették a fővárosi közlekedést.

Fotó: Kurucz Árpád