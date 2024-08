A Rákóczi-táborokban a médiahatóság szakértői a tudatos médiahasználatról tájékoztatták a résztvevőket

Arról is beszélgettek a szakértők a gyermekekkel, hogy milyen veszélyekkel szembesülhetnek a közösségi médiában, mit tehetnek, ha online visszaélés áldozataivá válnak, és arra is bátorították őket, hogy osszák meg saját tapasztalataikat a témában, így a szakemberek első kézből kaphattak részletes információkat a serdülők eszközhasználati szokásairól, online élményeiről.

