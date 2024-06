A Rába egyes szakaszain a legmagasabb fokú védelmi készültség van érvényben + videó

Siklós Gabriella elmondta: Sárvár, Ragyogóhíd és Árpás településen van érvényben a legmagasabb szintű készültség, ahol csak lassan vonul le a tetőzés. A folyó más szakaszain ütemes az apadás, és a Rába vízgyűjtő területére sem várható újabb csapadék a következő napokban. Eközben a Duna legfelső szakaszán is elindult az apadás, a tetőzés most Baja és Mohács térségében van.

