A próbababával együtt lopta el a ruhákat

Újabb 1,2 millió adag Sinopharm-vakcina érkezett Kínából Magyarországra, ezzel már 4,5 millióra nőtt a leszállított kínai vakcinák száma - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 426 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 573-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 213-ra emelkedett. Már több mint 4,63 millió embert beoltottak, közülük 2 millió 727 ezren a második dózist is megkapták. Magyarország egészségügyi és gazdasági szempontból is a legsikeresebb választ adta a koronavírus-járványra Európában - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A fővárosi Fidesz-KDNP-frakció 1,2 millió forinttal támogatja a koronavírus-járványban szüleiket elvesztő gyermekeket segítő alapítványt - közölte a Fidesz budapesti szervezete a Facebook-oldalán. A Momentum által elvetett programmal kampányol Karácsony Gergely - értesült híradónk. Karácsony miniszterelnök-jelölti programjában szereplő 99 nevű mozgalom valójában a Momentum ötlete volt. Karácsony Gergelyt támogatja a miniszterelnök-jelölti előválasztáson az LMP, noha annak idején Karácsony volt az egyik, aki a párt kettészakadását előidézte Gyurcsány Ferenchez való közeledésével. A Kanász Nagy Máté, az LMP társelnöke híradónknak azt mondta, nem akarják feleleveníteni a régi vitákat. Sallai Róbert Benedek, az LMP korábbi országgyűlési képviselője 2018-ban úgy fogalmazott: kétféle ellenzéki politikust ismer, akit Karácsony Gergely már átvert és elárult, és akit át fog verni, és akit el fog árulni. Karácsony Gergely úgy távozott az egyetemről, mint aki képtelen az elvárt teljesítményeket elérni – írta a Budapesti Corvinus Egyetem rektora a Mandíneren. Lánczi András 2004-ben vette fel Karácsony Gergelyt az egyetem Politikatudományi Tanszékére, aki ekkor már PhD hallgató volt az egyetem Szociológia Tanszékén. 2012-ben lejárt az a 8 év, amit az akkori törvény előírt, miszerint csak az alkalmazható egyetemen, aki maximum ennyi idő alatt megszerzi a doktori címet. A főpolgármester ezt nem teljesítette, ezért az egyetemi állását meg kellett szüntetni. Az Axiál Kft. 2 milliárd forintos raktárberuházása, amelyhez 1 milliárd forintos állami támogatást kapott, 800 munkahelyet véd meg - jelentette be a közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter. Újabb 58 egyházi szervezet és intézmény nyert el állami támogatást, mintegy 10,5 milliárd forintot épületenergetikai korszerűsítésre - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Költségvetési forrásokkal és egyéb kölcsönökkel válthatja ki a kormány az európai uniós hitelt a helyreállítási terv beruházásainak megvalósításához - mondta a Világgazdaságnak Ágostházy Szabolcs államtitkár. Aki csak teheti, pótolja be elmaradt beruházásait, utazásait, vegyen részt szabadidős eseményeken, ugyanis a társadalmat a válság révén komoly sokk érte, amit ki kell heverni - javasolta az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. A baloldal ismét saját nemzettársai ellen fordult, hogy szavazatokat szerezzen - így reagált Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Gyurcsány-párti Gréczy Zsolt kijelentésére. A DK-s politikus nem adna oltóanyagot a külhoniaknak, mert szerinte az nem a magyar kormány feladata. A mintegy egymillió Kárpátalján élő magyar közül eddig csupán 103-an kapták meg mindkét vakcinát. Izraeli katonai repülőgépek légicsapások tucatjait mérték hétfőre virradóra különböző célpontokra a Gázai övezetben, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését. Az ellenségeskedés Izraelben és Gázában „egészen szörnyű”, a harcoknak azonnal véget kell vetni - mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára. Hozzávetőleg 42 ezren menekültek el otthonukból Gázában az izraeli támadások miatt - jelentette be az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök elítélte a a palesztinpárti és Izraellel szolidáris tüntetők közt Montréalban a hét végén kitört erőszakot, valamint a demonstrációkon elhangzott gyűlöletbeszédet és antiszemita megnyilvánulásokat. A világon 162,7 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Egyre csökken azoknak a kórházaknak a száma, ahol koronavírussal fertőzött betegeket kezelnek, ugyanis egyre kevesebben betegednek meg - emelte ki Milika Asanin, a szerbiai egyetemi klinikai központ igazgatója. Észtországban megkezdődött a koronavírus elleni tömeges védőoltás regisztrációja a 16 éven felüliek számára. Jelentősen enyhültek a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt terjedése miatt. Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre határozottabban kijelenthető, hogy az oltások e variáns ellen is védelmet nyújtanak - mondta a brit egészségügyi miniszter. Törökország fokozatosan enyhíteni kezdte az április vége óta érvényben lévő teljes zárlaton, amelyet a koronavírus okozta járvány romló mutatói miatt vezettek be. Algéria június elejétől több mint egy év után részlegesen megnyitja a koronavírus-járvány miatt lezárt határait. Halálra késelte három ivócimboráját egy férfi az oroszországi Jekatyerinburgban - közölték orosz hírügynökségek. Átfogó hadgyakorlatba kezdett Azerbajdzsán, miközben az elmúlt napokban nőtt a feszültség közte és a szomszédos Örményország között. Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában, ketten meghaltak, 166-an megsérültek, sokan súlyosan. Jelentős veszélyt jelent a beoltatlan migránsok tömeges megjelenése Európában - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. 217 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Lezárták az M1-es autópályát Győr felé, Komárom térségében, négy jármű összeütközése miatt - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Még 3 napig lehet módosítani a személyi jövedelemadókról készített adóhatósági bevallástervezetet - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mától a nyári menetrend kezdetéig, június 19-ig előszezoni menetrend szerint közlekednek a vonatok Budapest és a Balaton között. Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát, és sikerével átvette Valter Attilától az összetettben élen állónak járó rózsaszín, illetve a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót is. Mihályvári-Farkas Viktória olimpiai A szintet úszott 400 méter vegyesen a budapesti Európa-bajnokság hétfői előfutamában. Női kézilabda Magyar Kupa, döntő: Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler 29:23 Nézők előtt rendezik jövő hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét, amelyben a címvédő Győri Audi ETO KC is érdekelt. Labdarúgó NB II: Az éllovas Debreceni VSC és a második Gyirmót FC Győr feljutott az élvonalba, míg a harmadik Vasas a következő idényben is az NB II-ben szerepel. Fucsovics Márton a múlt heti pozícióját megtartva a 44. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.