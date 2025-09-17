A politikai szezon egyik fontos eseményét tartja a Fidesz–KDNP Balatonfüreden

Megosztás itt:

Az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Ezen a héten szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tanácskoznak a kormánypártok képviselői. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.

A lap emlékeztet, legutóbb idén februárban, ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a miniszterelnök a zárt körű helyzetértékelését azzal kezdte, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. De figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja. A tanácskozás után Kocsis Máté bejelentette, hogy a frakció felkérte a kormányt arra, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost annak a kivizsgálására, hogy az Egyesült Államokból beavatkoztak Magyarország belügyeibe. Az amerikai-magyar viszony azóta nagyban javult Trump-elnök regnálásának köszönhetően, friss fejlemény és a Világgazdaság beszámolt róla, hogy a magyarok ismét vízummentesen utazhatnak az USA-ba.

A politikai szezon egyik fontos eseménye a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése, amelyen a kormánypártok politikusai egyeztetnek a következő hónapok fontos feladatairól. Annak tükrében, hogy az ellenzék naponta jön elő elképesztő tervekkel például az emberek brutális megadóztatásáról, egyre fontosabbá válik az energiafüggetlenség és a tévúton járó brüsszeli migránspolitika mellett percről percre fokozódik a helyzet az ukrán-orosz konfliktusban, feszülten tekint a világ a vámháborúra – bőven lesz téma az eseményen.

Fotó: MTI / Csudai Sándor