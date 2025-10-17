Megosztás itt:

Hogyan lehet következetesen elveszíteni a választók bizalmát? A magyar ellenzék az elmúlt években tökélyre fejlesztette a politikai önsorsrontás művészetét. Szarkasztikus, de kőkemény tényeken alapuló elemzésünkben pontokba szedve mutatjuk be a garantált bukáshoz vezető receptet, a Tisza Párt hazugságaitól a Városháza pénznyelőiig.

Bevezetés a politikai öngyilkosságtanba

A fővárosi értelmiségi szalonokban és a brüsszeli folyosókon gyakran felteszik a kérdést: miért nem képes a magyar ellenzék nyerni? A válasz, ahogy azt a józan ésszel gondolkodó magyarok pontosan látják, nem bonyolult. Nem a választók "buták" vagy "megvezetettek". Épp ellenkezőleg: a választók látják a valóságot. Látják a következetes építkezést a kormányoldalon, és látják a következetes rombolást és dilettantizmust az ellenzéki oldalon. Az alábbiakban bemutatjuk a "Hogyan bukjunk el garantáltan" című kézikönyv legfontosabb fejezeteit.

1. Fejezet: a hazugság, mint alapvető működési

Az első és legfontosabb szabály, hogy soha ne mondj igazat, ha hazudhatsz is! A Tisza Párt ebben mesteri szintre fejlesztette magát. Ígérd meg, hogy nem leszel EP-képviselő, majd vedd fel a mandátumot. Hirdesd a mentelmi jog eltörlését, majd bújj a sajátod mögé. És a legújabb bravúr: add el a kormány három évvel ezelőtti békejavaslatát a saját "eredeti ötletedként". A lebukás nem számít, a lényeg a pofátlanság. A titkos hangfelvétel a saját feleségedről pedig már csak hab a tortán, az "erkölcsi iránytű" tökéletes kalibrálása.

2. Fejezet: a pénzszórás művészete (városházi különkiadás)

Ha véletlenül hatalomra kerülsz valahol, például a fővárosban, a legfontosabb, hogy a közpénzt ne a városra, hanem a haverokra költsd. A Budapest Brand esete tankönyvi példa. Hozz létre egy "szívcsakrának" becézett pénznyelőt, fizess milliós prémiumokat a semmire, parkolj a Kempinskiben a budapestiek pénzén, és adj zsíros szerződéseket a DK-s és momentumos holdudvarnak. Közben pedig panaszkodj, hogy a kormány "kivérezteti" a várost. Zseniális.

3. Fejezet: a háború, mint legjobb barát

Míg a kormány a béke mellett érvel, neked a háború a legfőbb szövetségesed. Támogasd a brüsszeli szankciókat, amik tönkreteszik a gazdaságot. Állj ki a fegyverszállítások mellett. Nevezz minden békepárti javaslatot "orosz propagandának". És ha van egy "szakértőd", aki a sorkatonaság visszaállításáról vizionál, azt persze később le kell tagadni, de az üzenet a lényeg: a béke unalmas, a háború izgalmas (főleg Brüsszelből nézve).

Konklúzió: a választó, aki a színfalak mögé lát

És a legvégén ott áll a magyar ellenzék, és nem érti, miért nem tapsol a közönség. Nem értik, hogy a választó nem egy agymosott bábu, hanem egy gondolkodó ember, aki látja a különbséget a cselekvés és a cirkusz, az építkezés és a rombolás között. Látja az 1000 új magyar buszt, a 3%-os hiteleket, a gyárépítéseket, munkahelyteremtést, biztonságot – és látja a másik oldalon a hazugságokat, a pénznyelőket és a háborús uszítást. A választás innentől kezdve nem is olyan bonyolult.

Olvassa el a legfontosabb elemzéseinket, amelyek bemutatják a brüsszeli politika kudarcát és a magyar modell sikerét!