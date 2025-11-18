A politikai mocsáron kívülről? Gyurcsány-kori igazgatók és MSZP-s rokonok bukkantak fel a Tisza-listán + videó
2025. november 18., kedd 19:40
| Hír TV
"Jelöltjeink a politikai mocsáron kívülről érkeznek" – ígérte Magyar Péter. A most nyilvánosságra került nevek azonban próbára teszik ezt az állítást. A Gyurcsány-kormány Kincstári Vagyoni Igazgatóságának volt vezetője, MSZP-s alpolgármester testvére és korábbi jobbikos háttéremberek felbukkanása a Tisza Párt listáján inkább a politikai újrahasznosítás, mintsem a megújulás képét vetíti előre.
