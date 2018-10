„A politikai kommunikáció egyik beélesített fegyvere az unióból való kizárás”

A műsorban felvetődött a kérdés, hogy mi értelme a szankciónak hogyha Lengyelország és Magyarország is él vétójogával – csak mind a 28 tagállam beleegyezésével lehet közös uniós határozatot hozni valamiről.

Kacsoh Dániel, a Magyar Hírlap lapszerkesztője úgy véli: politikailag motivált eljárásokról van szó, mint például a Sargentini-jelentés. „Azt tudhattuk, hogy a lengyelekre számíthatunk, ez erre egy megerősítés a magyar kormány részéről is. Hozzátette: a V4-ek továbbra is egységes állásponton vannak a migrációellenes küzdelemben. „Bár az osztrákok a Sargentini-jelentéssel kapcsolatban okoztak meglepetést, de a Visegrádi négyek továbbra is számíthatnak Ausztriára a migráció kérdésében”.

Szirmay Dávid, a Blikk főszerkesztő-helyettese szerint korábban is lehetett látni, hogy boszorkányüldözésről van szó, és csak „a politikai kommunikáció egyik elővett és beélesített fegyvere volt, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát, és kizárják az unióból”. „Egyszerűen a jelenlegi matematika azt sugallja, hogy ez egy politikai aktus, ugyanúgy, ahogy a Sargentini-jelentés, mind ahogy nem újdonság a V4-ek szövetsége” – fejtette ki.

Tekintse meg a teljes műsort: